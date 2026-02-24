Bentley geeft toe: Bentayga was nooit vrouwvriendelijk

Zegt het Britse merk daarmee ook dat mannen iets te compenseren hebben?

Dat de Bentley Bentayga nooit echt een subtiele verschijning is geweest, is voor ons natuurlijk niets nieuws. Groot, krachtig en vooral een aandachtstrekker. Toch kiest Bentley nu voor een andere benadering speciaal voor Japanse vrouwen. De naam? De ‘Bentayga Something Blue Collection by Mulliner – For the Woman of Today’.

Een stille koerswijziging?

Je vraagt je af waarom Bentley juist met de Bentayga de pijlen richt op de vrouwelijke koper. We snappen toch al niet dat er mensen bestaan die een SUV verkiezen boven een Continental of een Flying Spur, maar dat ligt waarschijnlijk aan de kleur. Want, zo stelt Bentley, nu deze ‘Something Blue’ niet blauw maar erg wit is, is de SUV wél geschikt voor de welvarende Japanse dames.

De logica ontgaat ons ook hierin. Maar misschien is de speciale prijs van omgerekend 186.000 euro dan iets wat specifiek een Japanse dame aantrekt? Dat is aanzienlijk meer dan het basismodel dat in Japan ongeveer 147.000 euro moet kosten. Het is immers helemaal hip om heel subtiel te laten weten dat je enorm veel geld te besteden hebt. En als het de prijs niet is, is het misschien wel de exclusieve oplage van tien stuks. Wie zal het weten.

Een perfect trouwcadeau

Of is de speciale Mulliner-editie juist iets wat een man als cadeau geeft op de trouwdag? Dat verzinnen wij niet, daar hint Bentley subtiel naar met de blauwe stiksels, geborduurde Bentley-logo’s en bloemetjes op het dashboard. Deze verwijzen naar de zogeheten ‘Something Four’-traditie. Dat is een traditie waarbij een bruid op haar trouwdag iets ouds, iets nieuws, iets geleends en iets blauws draagt als symbool voor geluk. Dit kan het nieuwe ‘Something Blue’ zijn dat de bruid draagt.

Bekende prestaties, ander verhaal

Blijkbaar interesseert het vrouwen niet om wat er onder de motorkap ligt. Technisch blijft namelijk alles bij het oude. De 4,0-liter biturbo V8 levert 542 pk en 770 Nm, goed voor een sprint naar 100 km/u in 4,5 seconden. De topsnelheid ligt op de oude vertrouwde 290 km/u.

Afijn, Bentley heeft via een kleurtje en een paar stiksels laten zien dat een Bentayga ook voor de dames kan zijn. We wisten niet dat ‘ie dat niet was, maar daar wijst Bentley ons graag op. Wie weet waar ze de volgende keer mee komen. Een compensatietractor voor mannen?