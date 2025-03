Zuipende bestuurder crasht Mansory Bentayga

Een Bentley-bestuurder die Jägermeister zit te drinken achter stuur, ongelooflijk.

Bentley-bestuurders waren altijd onberispelijke heren van stand, maar tegenwoordig trekt het merk soms ook wat foutere types aan. We willen niet te veel vooroordelen hebben, maar een Mansory-bodykit is een indicatie dat je niet met een traditionele Bentley-klant te maken hebt.

Een Bentley-rijder maakte het vandaag wel heel bont. Hij verloor in het Gelderse Beek-Ubbergen de macht over het stuur omdat hij onder invloed was. En dan bedoelen we niet één biertje te veel, maar gewoon ladderzat.

Volgens ooggetuigen was de man “zichtbaar onder invloed van alcohol” en op de foto zie je een kapotte fles Jägermeister naast de auto. In de auto lag ook nog een aangebroken fles. Het lijkt er dus op dat de beste man doodleuk tijdens het rijden aan het zuipen was.

Niet geheel verrassend kon de man zijn Bentley niet meer in bedwang houden. Hij reed eerst op een stoeprand en belandde vervolgens tegen een hek. Gelukkig was het een eenzijdig ongeval en heeft hij alleen zijn eigen auto beschadigd.

De auto is een Bentayga V8 van na de facelift. Dat kun je zien aan de ovalen achterlichten. De Bentley heeft een catalogusprijs van €374.205. En er is nog meer geld op stukgeslagen, want de auto is voorzien van een Mansory-bodykit en verlaagd. Anders had ‘ie misschien wel gewoon over het stoeprandje heen kunnen rijden.

Uiteraard is de bestuurder onderworpen aan een blaastest. Het promillage is niet bekend, maar de man is in ieder geval aangehouden. Naast de schade aan zijn auto kan hij dus ook nog een boete verwachten en waarschijnlijk een rijontzegging.

Hierboven zie je de auto toen ‘ie nog heel was. Laat vooral in de reacties even weten of je Mansory Bentayga mooier vindt voor of na de crash!

Foto’s: Persbureau Heitink

Before foto’s: @eldoub