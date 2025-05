De Lamborghini Urus, maar dan in een maatpak

De Lamborghini Urus is nogal uitgesproken, maar wat als je die rijeigenschappen in een andere koets toepast?

De Super-SUV’s van de Volkswagen Groep doen het al een tijdje goed. Dat zijn de Audi RS Q8, de Bentley Bentayga, de Porsche Cayenne Turbo GT en de Lamborghini Urus. Ondanks dat al die SUV’s dezelfde basis delen, zijn de rijeigenschappen onderling wel anders. De scherpte van een Lamborghini Urus ga je niet vinden in een Bentley Bentayga. Tenminste…

Bentley Bentayga vlaggenschip

Binnenkort kun je wel zo’n recept kopen. Bentley werkt namelijk in het diepste geheim aan een nieuw vlaggenschip voor de Bentayga. Niet met een W12, maar met de twin-turbo V8 aan boord.

De Britten willen er nog maar weinig over loslaten. Binnenkort volgt de onthulling en dan krijgen we alles te horen. Voor nu moeten we het doen met een aankondiging en een plaatje van twee uitlaatsierstukken. Mooi man.

Bentley belooft dat deze nieuwe Bentayga beter stuurt dan het voormalige topmodel met de W12 aan boord. Het zou zelfs de meest betrokken en emotionele Bentayga ooit worden. Nu is dat complete marketingkul van hier tot en met, maar we krijgen er wel een idee bij.

Standaard op dit vlaggenschip is een sportuitlaat, zo benadrukt Bentley deze nieuwe Bentayga vlaggenschip. Een soort GTS-sausje van Porsche, maar dan met een Bentley?

Ook willen de Britten alvast benadrukken dat het geen hybride auto is, maar gewoon de 4.0 liter V8 met twee turbo’s zoals we die kennen. Oh en het is de meest krachtige Bentayga ooit. Dat belooft wat.

De Bentayga Speed met 635 pk was al geen kinderachtige. Sterker nog. Toen dat model werd gepresenteerd was het de snelste SUV ooit. Dat was toen. Nu is er de Aston Martin DBX S met 727 pk.

Het nieuwe model doet er nog een schepje bovenop ten opzichte van de Speed. Oké, je hebt onze aandacht Bentley. Kom maar door met dat ding.