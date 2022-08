Deze Bentley heeft een straatwaarde van 100 miljoen euro

Deze klassieke Bentley is meer dan honderd miljoen euro waard, maar dat komt doordat de auto ramvol drugs zat.

Een klassieker kunnen we allemaal wel waarderen, criminelen dus ook. Zij maken misbruik van het feit dat klassieke auto’s vaak verkocht worden. Hierdoor leggen de auto’s flinke afstanden af, wat voor deze boeven een lucratieve handel kan zijn. Ze stouwen de auto’s vol met drugs en halen deze vervolgens weer leeg. Deze keer liepen ze tegen de lamp.

Bentley met drugs

Verdovende middelen zijn overal ‘big business’, maar in Australië nog meer. Dit komt omdat het een eiland is en dat de toegangswegen lastig zijn. Daarom gebruiken smokkelaars innovatieve manieren om de drugs het land in te krijgen. Dit keer ook, waar ze een klassieke Bentley S2 uit 1960 gebruikt hebben. Vier mannen zijn gepakt toen ze de auto probeerde leeg te halen. Daarover bericht de politie van Nieuw-Zuid-Wales in Australië. Smaak hebben ze wel, want de Bentley S 2 is de verbeterde versie van de S1. Deze heeft namelijk airco (handig in het warme Australië), wat mogelijk is gemaakt door het grotere vermogen van de V8-motor. De S2 heeft ook stuurbekrachtiging en een ander dashboard.

Rechercheurs van Criminal Groups Squad kwamen de mannen op het spoor op basis van informatie van agenten van de Australian Border Force (ABF). Zij hadden een zeecontainerzending op oog die verdacht was. In de container zat namelijk de Bentley en deze werd door een röntgenmachine gehaald. Hier werden afwijkingen vastgesteld. De agenten hebben echter niet direct ingegrepen en gewacht om de smokkelaars te kunnen pakken. Bij nader onderzoek van de Bentley bleek een grote hoeveelheid methylamfetamine verborgen achter de koplampen van het voertuig. Er werd in totaal 161 kg methylamfetamine en 30 kg cocaïne werd gevonden.

Gepakt

De drugs hebben een gigantische waarde. De verdachten zitten nu in de cel te wachten om voor de rechter te komen. De strafbare feiten zijn niet mals en ze zullen vermoedelijk lang achter de tralies verdwijnen. Wat er met de Bentley gaat gebeuren, dat is onbekend.