Een Bentley Bentayga, exclusief voor de Belgische markt.

Nederlanders mogen deze Belgische Bentley niet kopen. Behalve Nederlanders die woonachtig zijn in België. Want alleen dan kom je in aanmerking voor de nieuwe Bentley Bentayga Equestrian Collection. Het Britse automerk verkoopt deze speciale editie uitsluitend binnen de Belgische markt.

Het is een zeer gelimiteerde editie van de SUV. Er worden slechts 10 exemplaren van de Bentley Bentayga Equestrian Collection door Mulliner gebouwd. Het model is een ode aan de wereld van ruitersport in België. Tevens is het de eerste keer dat Bentley samenwerkt met lokale retailers in het land om deze speciale editie op deze wijze uit te brengen.

De basis betreft een Bentayga met de 550 pk sterke V8 aan boord. Het model is uitgerust met 22-inch velgen, een carbon styling kit en een sportuitlaat. Niet te veel gas geven, anders schrikken de paarden.

In het interieur is gekozen voor eikenhout met stiksels in het Mandarijn. Dat gaat dan over de kleur. Het is niet zo dat Bentley met mandarijnschillen in de weer is geweest.

De publieke presentatie van de Bentayga Equestrian Collection is op gepaste wijze. Namelijk op het Stephex Masters event van 24 tot en met 28 augustus. Dit is een paardensport evenement waar het Springen centraal staat.

Shoppen voor een Bentayga Equestrian Collection doe je bij Bentley Antwerpen, Brussel of in Knokke.