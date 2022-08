BMW Z4 M40i met handbak naar Nederland!

Eerder waren er berichten dat de BMW Z4 M40i alleen met automaat zou komen, uit de configurator blijkt een handbak nu een optie.

De Z4 is het broertje (of zusje, hoe je het maar bekijkt) van de Toyota Supra. Deze zijn samen ontwikkeld en ook de Supra kwam in eerste intantie alleen met een automaat. De twee auto’s delen hetzelfde chassis, motor, ophanging en achterdifferentieel.

Maar toen kwam het interessante gegeven dat Toyota de Supra ging uitrusten met een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. De Toyota GR Supra met handbak bleek erg vermakelijk in onze rijtest.

Eén en één is twee zou je denken. Het bleef echter lang stil uit het kamp van BMW. Toen doek er informatie op over een Z4 met handbak in de States. Voor een dergelijke roadster een aantrekkelijke optie om aan te vinken. Bij ons bleef het stil..

BMW Z4 komt toch met handbak

De Z4 is al in 2019 uitgekomen. Het lijkt erop dat wij in Europa nu ook kunnen gaan kiezen voor een geschakelde versie. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. We weten dit omdat de optie aan te vinken is in de configurator van BMW.nl. Niet in de normale configurator, maar via een achterdeur is de BMW Z4 M40i met een handgeschakelde zesversnellingsbak te vinden. Dit merkte BMW Blog scherp op.

Dit is een logische stap, omdat eerder dit jaar Toyota aankondigde dat de handgeschakelde Supra onderweg was. Nu volgt dus de BMW, ook al heeft het bedrijf het nog niet bevestigd.

Het is misschien van de Duitse autobouwer een handige manier om de Z4 weer wat leven in te blazen. Dit omdat de roadster dus al aardig wat jaren meeloopt en er voor alsnog geen nieuwe versie op de planning staat. Dit komt omdat relatief kleine roadsters niet meer zo goed verkopen.

Roadster

De roadster van BMW blijft een leuke wagen. Zeker met een versnellingsbak en de 3.0 liter zescilindermotor is het goed vertoeven in de auto. De nieuwste versie krijgt 380 pk en zal eind dit jaar arriveren. Eerst zal de auto op de Amerikaanse markt komen, daarna pas in Europa.