Bentley Batur is een beeldschone bruut

De Bentley Batur eert het verleden en geeft een glimp van de toekomst.

Ook bij Bentley moeten ze een keer verder met het design. Natuurlijk, dankzij Dick van Braekel had het Britse merk een nieuwe designtaal. Eentje die tergugreep naar de jaren ’60 met ronde koplampen en vloeiende lijnen. De Bentley Continental GT was in 2003 de eerste van de lichting, de rest volgde later.

Voor nu heeft Bentley een compleet nieuwe designtaal. Deze wordt geïntroduceerd met de nieuwe Bentley Batur. De komst van deze auto was geen verrassing. We hebben nu alle afbeeldingen en wat specificaties!

Nieuwe designtaal

We beginnen even met het uiterlijk. de Bentley Batur geeft namelijk de nieuwe designrichting aan van het Britse merk. Het is alsnog heel erg Bentley.

De enorme bijna vierkante grille doet wat denken aan de jaren ’90-modellen. De koplampen zijn, eh, ja, die zijn er ook. Op zich niet heel lelijk, meer een beetje generiek.

Het klinkt misschien wat gek, maar voor een speciaal model als de Bentley Batur, is de auto vrij ingetogen. Een reguliere Continental GT is aanzienlijk meer uitgesproken.

De techniek is dat echter niet. Ondanks dat het een nieuwe designrichting is voor Bentley, is de techniek bekend doch aangepast.

Motor Bentley Batur

De Bentley Batur heeft een 6.0 W12 TSI motor met in dit geval 740 pk en 1.000 Nm. Volgens Bentley is het einde van de W12 nabij voor het merk en de Batur is een manier om de motor nog eventjes in het zonnetje te zetten.

Volgens Bentley komt er nog een ‘deel 2’ om de W12 te bedanken voor de bewezen diensten. We zijn heel erg benieuwd. Verzoekje: mag dat een Shooting Brake zijn?

Er worden 18 exemplaren gebouwd door Mulliner, de speciale divisie van Bentley die al je dromen waar maakt. Je kan de auto dan ook helemaal naar wens samenstellen. Alle 18 stuks zijn overigens al verkocht. Bummer. Check hieronder de bewegende beelden!

