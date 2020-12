Deze Bentley is het perfecte cadeau voor de Kerstman - Autoblog.nl

De Kerstman geeft ieder jaar cadeaus aan miljarden mensen, maar hoe vaak geeft iemand nou een cadeau aan de Kerstman?

Een vliegende slee klinkt natuurlijk hartstikke magisch, maar waarschijnlijk zal het in de praktijk nogal tegenvallen. Je bent immers compleet blootgesteld aan de (koude) wind, je hebt overal insecten en vogels om je heen en met acht rendieren voor je kar zal je waarschijnlijk niet heel snel kunnen reizen.

Gelukkig heeft Bentley nu een oplossing gevonden voor mensen die normaliter vliegende sleeën als leaseauto hebben. Bentley heeft een Flying Spur V8 gepakt en daar allerlei speciale, aan kerst gerelateerde extraatjes aan toegevoegd. Ze noemen hun creatie de Reindeer Eight.

De grootste wijzigingen zien we aan de buitenkant. Deze Reindeer Eight krijgt een charmant rood-met-goud-kleurschema, met een soort wit, sneeuwig stickereffect aan de zijkanten. De basiskleur van deze door Mulliner aangepakte Bentley is dieprood Cricket Bauble. Daaroverheen is aan de zijkanten een diamanten finish aangebracht, die volgens Bentley doen denken aan de sneeuwtoppen waar de Kerstman langs is gevlogen. De 22″-velgen, mascotte en allerlei sierstrips zijn hier goud. Over die mascotte gesproken; hier geen vliegende B, maar een rendier. De banden zijn natuurlijk allseasons, gezien de Kerstman op de Noordpool woont.

In de binnenkant zien we hetzelfde rood-met-goud-kleurschema, waarbij het gros van het leren interieur rood is. Zaken als stiksels zijn weer in het goud. In het zwarte hout van de dashboard aan de passagierskant zien we volgens Bentley een winterscene, die de Kerstman moet doen denken aan thuis.

Tot slot heeft Bentley wat techy details toegevoegd om de Kerstmans leven aangenamer te maken. Zo start de Reindeer Eight met het geluid van ringelende belletjes. Het 12,3″-touchscreen heeft daarnaast een Naughty and Nice-lijst gekregen, waarmee de Kerstman snel kan zien wie goed en wie stout is geweest. Zodat de Kerstman in comfort en stijl de juiste cadeaus bij de juiste schoorstenen kan droppen.

