Autoverkopers gaan dicht in vijf belangrijkste weken van jaar - Autoblog.nl

Normaliter leveren autoverkopers deze vijf weken driehonderdduizend tot vierhonderdduizend auto’s af, maar omdat ze dicht moeten kan dat niet.

De deze week afgekondigde lockdown komt natuurlijk voor vrijwel niemand in Nederland goed uit, maar voor de autoverkopers had het niet slechter getimed kunnen zijn. Bij de BNR Nationale Autoshow legt BOVAG-directeur Peter Niessink uit wat de lockdown betekent voor de autobedrijven.

“We dachten dat de maatregelen hetzelfde zouden zijn als in maart en april”, zegt Niessink. “We zijn verrast door dat zinnetje dat showrooms op slot moeten.” De verkoop van nieuwe auto’s is nu niet meer toegestaan, tot in ieder geval medio januari. Niessink benadrukt dat hij de noodzaak van de maatregel begrijpt. Tegelijkertijd zegt hij wel dast het de ‘belangrijkste vijf weken van het jaar’ zijn. Zo worden er nu nog veel auto’s verkocht en afgeleverd, vooral in de eerste twee weken van het nieuwe jaar. “Dit brengt allerlei problemen met zich mee, zoals enorme voorraden en liquiditeitsproblemen.”

Onduidelijkheid autoverkopers dicht

Daarnaast zegt Niessink dat er begin deze week veel onduidelijkheid was over de regels omtrent het dicht gaan van de autoverkopers. Zo was niet helder of het nou mogelijk was om auto’s af te leveren aan huis. Hij denkt van wel, maar hij roept autobedrijven dan wel op dat contact binnen de regels moet gebeuren. Met andere woorden, met anderhalve meter afstand. Wel tekent hij aan dat auto’s tegenwoordig steeds complexer worden. Denk aan allerlei veiligheidssystemen en ingewikkelde infotainmentschermen. “Daar hoort echt uitleg bij”, zegt Niessink. Hij spoort autoverkopers dan ook aan om hier creatief mee te zijn. Verkopers kunnen volgens Niessink bijvoorbeeld Zoom of Teams gebruiken, of eerder opgenomen video’s.

Hoewel hij de noodzaak van de maatregel begrijpt, vraagt hij zich wel af of de volledige stop van verkoop verstandig is. Zo kan hij zich voorstellen dat er mensen zijn met cruciale beroepen, zoals in de zorg, die de komende maand een nieuwe auto nodig hebben. Op zich zou online verkoop en aflevering op afstand nog kunnen. Wel merkt hij op dat consumenten het fijner vinden om een auto eerst in het echt te kunnen zien. “We kunnen kritische keuzes maken, maar de verkoop helemaal op nul is onverstandig.”

In het interview met Wouter en Meindert gaat Niessink verder in op de financiële gevolgen van het coronavirus op autobedrijven en welke impact dit voor de toekomst zal hebben. Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: SWOV-directeur Peter van der Knaap spreekt over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. En Wouter rijdt in de nieuwe Rolls-Royce Ghost.

Afbeelding: Audi R8 V10 Plus 2015 van @Spotcrewda via Autojunk.nl.