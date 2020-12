NEE! Peugeot gaat tóch geen hypercar voor de straat maken - Autoblog.nl

De regels voor de Le Mans Hypercar-klasse zijn kennelijk aangepast, dus gaat Peugeot toch geen hypercar voor op de straat meer maken.

Over de jaren heen heeft de motorsport voor meerdere magische homologatieauto’s gezorgd. Denk maar aan auto’s als de Peugeot 205 Turbo 16, of de Porsche 911 GT1 Straßenversion. Het leek er lange tijd op dat we dankzij de Le Mans Hypercar-categorie weer een paar nieuwe parels bij zouden krijgen. Volgens de oorspronkelijke regels moeten autofabrikanten die mee willen doen aan deze raceklasse namelijk 25 straatauto’s produceren. Peugeot doet ook mee, dus wij dachten hier hun nieuwste hypercar te zien.

Helaas is Peugeot inmiddels echter van gedachten veranderd. Tegen Car Throttle bevestigt Peugeot dat er geen straatversie komt van hun hypercar. Ze maken een raceprototype, maar zijn niet meer verplicht om 25 straatauto’s meer te maken. Het is onduidelijk waarom FIA deze regels heeft aangepast, maar jammer is het wel.

Tóch zegt Peugeot dat je wel een auto voor op de straat kan kopen met hypercar-technologie. Daarvoor verwijzen de Fransen naar hun Peugeot 508 PSE. Deze koppelt een 1,6-liter viercilinderturbo aan twee elektromotoren. Samen produceren ze maximaal 360 pk en 520 Nm. Zeker niet gek, maar met de 2,6-liter biturbo-V6 met elektromotor die in totaal 680 pk produceert, hadden we stiekem meer gehoopt van Peugeot. Hopelijk maakt Peugeot het goed met een volgend PSE-model?

Overigens is Peugeot niet de enige autofabrikant die mee gaat doen aan de hypercarklasse. Zo gaan Aston Martin met de Valkyrie en Toyota met de GR Super Sport ook meedoen aan de raceklasse. Hopelijk kunnen we die twee auto’s over enkele jaren wél op de openbare weg zien.