Deze Bentley is lelijk, maar het is voor de goede zaak

Er zit een verhaal achter de bijzondere uitmonstering van deze Bentley.

Een Bentley die discutabel is uitgevoerd, dat zien we niet voor het eerst. Smaak hoort nu eenmaal tot de ongrijpbare dingen die niet te koop zijn. Deze keer is het echter niet zozeer een kwestie van een slechte smaak. Achter deze Bentley zit namelijk een verhaal.

De auto die je op de foto’s ziet is een Bentley Continental GT Speed Convertible, die zo uitgevoerd door Bentley zelf. Waarom? Deze auto is een eerbetoon aan Craig Sager. Als je die niet kent, schaam je niet. Hij was iemand die vooral bekendheid genoot in de VS, waar hij op tv te zien was als sportverslaggever.

Sager was vooral een bekend gezicht in de NBA en stond bekend om zijn flamboyante kledingstijl. Dat laatste verklaart de bijzondere uitvoering van deze Bentley Continental.

Nu willen we niet beweren dat meneer Sager een slechte smaak had (over de doden niets dan goeds), zijn smaak laat zich alleen een beetje slecht vertalen naar een auto. We hebben wel eens fraaiere dingen gezien van Mulliner.

Goed, dat is allemaal van ondergeschikt belang. Waar het om gaat: deze auto zal geveild worden voor een goed doel, namelijk de SagerStrong Foundation. Deze is door Sager zelf opgericht en steunt onderzoek naar leukemie. Dat is dus waar de opbrengst van de veiling naar toe zal gaan.

Om de auto nog specialer te maken zullen er allerlei sporters en andere bekende figuren een krabbel op de auto gaan zetten. Mocht je trouwens benieuwd zijn wie de dame op de headerfoto is: dat is de weduwe van Craig Sager, tevens mede-oprichtster van de stichting.

Het gaat nog wel even duren voordat de veiling plaats vindt. Dat zal pas begin volgend jaar zijn. In de tussentijd moeten er nog even wat handtekeningen verzameld worden.