Wordt de vergunning van de Dutch GP tóch weer ingetrokken?

Dacht je dat de soap rondom de natuurvergunning van de Dutch GP al afgelopen was? Nee hoor.

Het blijft altijd weer prachtig om te zien hoe sport een land kan verbinden. Nederland schaart zich massaal achter Max Verstappen en is verenigd in de haat tegen Lewis Hamilton. Dat die twee elkaar helemaal niet meer als rivalen zien mag de pret niet drukken. Daarnaast is iedereen natuurlijk zielsgelukkig dat ons land weer op de Formule 1-kalender prijkt.

Nou ja, bijna iedereen. Er zijn namelijk een paar natuurorganisaties die heel graag roet in het eten willen gooien. Figuurlijk dan, want roet is natuurlijk slecht voor het milieu. Dit is alleen niet gelukt, want de Dutch Grand Prix ging vorig jaar gewoon door.

De natuurorganisaties geven echter niet snel op. Hoewel ze in 2021 aan het kortste eind trokken, doen ze verwoede pogingen om het feest dit jaar alsnog niet door te laten gaan. Doorzettingsvermogen hebben ze wel, dat moeten we ze nageven.

De organisaties zijn vooral heel bezorgd over de duinen. Tijdens een Grand Prix wordt er de nodige stikstof de lucht ingeslingerd en daar is de natuur heel gevoelig voor. Het schijnt ook de reden te zijn dat we met z’n allen nog maar 100 km/u mogen rijden en dat je opeens hooibalen tegen kunt komen op de snelweg.

Voordat we afdwalen: de rechter bepaalde eerder dat Zandvoort zijn natuurvergunning mag houden. Daar nemen de natuurbewegingen echter geen genoegen mee. Ze gingen daarom in hoger beroep.

Het gaat nog even duren voordat er een definitieve uitspraak komt, maar morgen is er al wel een voorlopige uitspraak. De milieuorganisaties hebben namelijk gevraagd om de natuurvergunning te schorsen, in afwachting van het hoger beroep. Daar zal de rechter morgenochtend een oordeel over vellen.

We achten de kans vrij klein dat de Dutch GP dit jaar opeens wordt afgelast, dus het hele gedoe lijkt vooral een verspilling van tijd, geld en moeite. Maar kennelijk is het voor de natuurorganisaties heel moeilijk om hun verlies te nemen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele juridische verhaal: de details zijn te lezen op de website van de Raad van State.