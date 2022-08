Dit is de gaafste Volkswagen van Marktplaats

Vergeet alle Golf GTI’s, deze Volkswagen SP2 is veel cooler.

Zeldzame Volkswagens zijn er niet zo veel. Dat is ook logisch: Volkswagens heten niet voor niets Volkswagens. Als er een zeldzame Volkswagen is, dan is het vaak een variant van een auto die helemaal niet zeldzaam is. Een Rallye Golf bijvoorbeeld.

We hebben vandaag echter een Volkswagen gevonden op Marktplaats die écht heel speciaal is. De kans is zelfs aanwezig dat je nog nooit van deze auto hebt gehoord. We zullen de auto daarom even introduceren. Maak kennis met de Volkswagen SP2.

Deze obscure Volkswagen dateert uit de jaren ’70 en is nog een Volkswagen volgens het klassieke recept. Dat betekent dus: een achterwielaangedreven auto met een boxermotor achterin. Dat is niet uniek, maar de Volkswagen SP2 combineert dit met een prachtig koetswerk, dat bijna Italiaans aandoet. Dat is wél uniek.

Je bent hoogstwaarschijnlijk nog nooit een Volkswagen SP2 tegengekomen in Nederland. Dat heeft twee redenen. Ten eerste zijn er maar 10.205 van gebouwd. Ten tweede zijn deze allemaal gebouwd voor de Braziliaanse markt.

Dat zat zo: Brazilië was destijds enorm protectionistisch. Er werden daarom nauwelijks sportwagens geleverd. Volkswagen Brazilië zag daarin een kans om hun imago in het land een boost te geven. Zo werd de Volkswagen SP2 geboren, die in São Paulo werd geproduceerd. Daar schijnt de SP2 ook zijn naam te danken te hebben, hoewel dat niet zeker is.

Hoewel de Volkswagen SP2 eruitziet als een raszuivere sportwagen, moet je niet te veel verwachten van de prestaties. De auto is gebaseerd op de Volkswagen Type 3, die weer nauw verwant is aan de Kever. Op basis van de lange neus zou je misschien een motor voorin verwachten, maar die ligt dus achterin.

Om precies te zijn tref je daar een 1,7 liter viercilinder boxermotor aan, die goed is voor 65 hele pk’s. Na 17,4 seconden gasgeven staat de 100 km/u eindelijk op de teller en de topsnelheid ligt op 161 km/u. Als je een snelle sportwagen wilt moet je dus even verder zoeken.

Zoek je een lekker obscure sportwagen, die er ook nog eens goed uitziet? Dan is deze Volkswagen SP2 precies wat je zoekt. Hij wordt op Marktplaats aangeboden voor €39.999. Voor een auto met 65 pk is dat veel geld, maar voor een sportwagen waar er maar 3 van zijn in Nederland niet.