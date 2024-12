Eerste glimp van de gloednieuwe Porsche 911 Turbo is hier

Een gelekte foto uit een boekje voor de Porsche 911 Turbo onthult een schematische tekening van het uiterlijk van de auto.

Een Porsche 911-facelift is altijd een bijzonder moment. Het kan aan ondergetekende liggen, maar sinds Porsche de 911 per definitie voorziet van een impuls (de .2 zoals Porsche-hoofden het noemen) is de ‘.2’ eigenlijk altijd beter. Het is alsof de .1 ons laat wennen en de .2 de puntjes op de i zet.

992.2

Bij de meest recente facelift die nog in volle gang is, de Porsche 911 992.2, is dat niet anders. De facelift is dit keer trouwens wel heel subtiel en de meest prominente verandering omvat de ‘kieuwen’ in de bumper van de Carrera GTS. Porsche is nog druk bezig met alle modellen faceliften, zo waren recent de GT3 (Touring) en de Carrera T aan de beurt. Logischerwijs zal de GT3 RS ook gefacelift worden, er zal een GT2 RS komen en natuurlijk de Turbo’s.

Porsche 911 Turbo

Bij de Turbo kunnen we nu schematisch al een voorstelling krijgen van het uiterlijk. Een tekening uit een instructieboekje voor de auto toont namelijk in grote lijnen de Turbo. Een verrassing is het uiteraard niet. Vooral de achterbumper en de nieuwe lichtbalk maken het opvallend de nieuwe Turbo. Porsche lijkt ook iets extra te willen spelen met de vormgeving naast de wielkasten, om de extra brede heupen van de Turbo ietsje meer te accentueren. Het velgdesign wordt ook ietsje meer gelijk aan de 911 Carrera.

De foto toont de voorkant van de vernieuwde Porsche 911 Turbo nog niet, dus daar moeten we nog even ons inbeeldingsvermogen voor gebruiken. Of de GTS-kieuwen ook de Turbo gaan opfleuren is bijvoorbeeld nog niet bekend. (via Wilco Blok)