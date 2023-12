Deze betaalbare auto’s zien we niet meer terug in 2024

We gaan afscheid nemen van deze betaalbare auto’s, ze komen niet terug in 2024.

Het is weer het einde van het jaar. Dat betekent dat we even terugblikken op de auto’s waarvan we afscheid gaan nemen. Het worden er telkens meer. Dat komt voornamelijk door de transitie naar elektrische auto’s. Ook verandert de smaak van de consument.

Dit betekent bot gezegd dat fabrikanten voornamelijk elektrische crossovers maken, simpelweg omdat die markt het grootst is. Gelukkig, er komen meer en meer elektrische normale auto’s bij en uiteindelijk zullen er ook weer voldoende niche-modellen bijkomen.

Betaalbare auto’s die niet meer terug komen in 2024

Maar nu even niet: er gaan een hele hoop niche-modellen uit. En gewone modellen. Net als de komende jaren is het wederom veel te veel voor één artikel. Daarbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen betaalbare en dure modellen. Nu zijn dit rekbare begrippen, dus je kan het ook zien als minder dure en hele dure modellen die we niet meer terug zien in 2023.

Ford Fiesta

Dit was ooit een van de belangrijkste auto’s in Europa. In het Verenigd Koninkrijk was het veelal de best verkochte auto. Het bijzondere van de Ford Fiesta was dat je voor het geld een prima B-segmenter had die bijzonder vermakelijk reed.

De wegligging, het stuurgedrag, het schakelen: je merkte gewoon dat er extra aandacht aan was besteed. Helaas zijn de marges in dit segment te klein om het model rendabel te houden voor Ford. Eeuwig zonde.

Honda e

Het gekke is: de Honda e was helemaal niet zo’n slechte auto. Integendeel! Het exterieur was oubolliger dan de concept-versie, maar alsnog erg guitig. Het interieur was zelfs bovengemiddeld: qua design en materialen. Het reed op zich ook best geinig. Dus waar ging het dan mis?

Ten eerste de range: die was te klein. De aandrijflijn was bijzonder inefficiënt. Ten tweede een typisch Honda-dingetje: de ‘e’ was gewoon veel te duur. De Peugeot e-208 en Renault Zoe waren beter (als EV) en goedkoper.

Audi A5 Coupé

Er is een kaalslag bij Audi in 2023, dus je zal het merk met de vier ringen geregeld tegenkomen in dit overzicht (en die van morgen). We beginnen met de Audi A5 Coupé. Dit model is pas bezig aan zijn tweede generatie en nu al niet meer relevant voor Audi. In Nederland althans, op andere markten is deze nog wel te verkrijgen, alhoewel de auto in zijn geheel waarschijnlijk geen opvolger gaat krijgen.

De nieuwe Audi A4 gaat A5 heten (ja, verwarrend) en Audi zal meer aandacht geven aan de elektrificatie van het merk dan niche-modellen in stand houden. Jammer, want de A5 Coupé is altijd een elegante en fraaie verschijning geweest.

Fiat Tipo

De Fiat Tipo is in Nederland nooit echt een hit geweest en dat is hartstikke zonde. Je kreeg namelijk een flinke C-segment auto met een hoop uitrusting voor een scherpe prijs. Het probleem is dat dat laatste in Nederland niet denderend uitpakte dankzij de CO2-uitstoot en dus de extra belasting die je moest betalen om zo’n kekke Fiat te mogen rijden.

Dit betekent dat Fiat Nederland op dit moment alleen de 500, 500e, 500X, 600e en Panda in de aanbieding heeft. De Tipo wordt op andere markten nog wel verkocht, zo heet ‘ie Egea in Turkije en Neon in Mexico!

Ford Ecosport

Gaan we deze missen? De Ford Ecosport! Het idee achter de auto was niet heel erg vreemd: pak een hogere crossover en laat deze er stoerder uit zien dan dat deze is. Echt een hit is het in ons land nooit geweest, alhoewel je soms met Ford dealer-bevriende senioren in zo’n ding kon spotten.

De auto was ontwikkeld met Zuid-Amerika (en dergelijke markten) in het achterhoofd en was al een paar jaartjes ouder, dus op zich niet zo gek dat Ford dit segment laat voor wat het is.

Mercedes-Benz EQC

Nu rekken we het begrip betaalbaar, maar er gaan nog veel duurdere auto’s uit, die we zoals vermeld morgen de revue laten passeren. We waren wel een beetje verrast dat de auto ‘ineens’ uit productie is gegaan. Zo’n premium elektrische crossover uit Duisland moet toch wel verkopen?

Het komt voornamelijk doordat de EQC nog gebaseerd was op de oude GLC. Daarnaast ontwikkelt de techniek zich in moordend tempo. Dus op het gebied van prijs, acteiradius en laadsnelheden zijn we inmiddels een stukje verder. Ingehaald door de tijd, net als de Honda e. De Audi Q8 e-tron bewijst dat je een bestaand concept ook prima kunt updaten, maar dat terzijde.

Mini Clubman

Met deze auto verdwijnt er een compleet segment: dt van de B-segment stationwagon. Nu was het huidige model eigenlijk al een C-segment auto in plaats van een echte B-segmenter, alhoewel het voor het C-segment een vrij krappe auto is. De Mini Clubman wordt op dit moment nog gebouwd. Dat zal het geval zijn tot februari van 2024, daarna stopt de productie.

Belangrijker om te weten, is dat er geen opvolger van komt. Dat is jammer, want het is een leuke auto. Het probleem is misschien dat het te volwassen is voor een Mini en te gek voor de Golf-klant. De JCW met 306 pk is verrassend hilarisch.

Audi A6 Allroad

Vorig jaar ging de A4 Allroad eruit, dit jaar de A6 Allroad. Het idee van de Audi A6 Allroad (toen nog Audi Allroad geheten) was uit nood geboren. Mercedes had de ML, BMW de X5 en Audi de, eh, niets. De Allroad moest (tot de Q7 arriveerde) een alternatief zijn voor de SUV-klanten.

Dat lukte niet helemaal, maar de auto was een bescheiden hitje in Alpenlanden en voor mensen die wel de voordelen van een SUV wilden, maar niet de nadelen. Je had namelijk wel vierwielaandrijving en een grotere bodemspeling, maar niet een grotere en zwaardere auto. De Volvo V90 Cross Country is er ook al niet meer, maar Mercedes houdt dit segment met de E-Klasse AllTerrain (net geïntroduceerd) nog eventjes in leven.

Nissan Micra

De Nissan Micra was ooit de eerste Japanse Auto van het Jaar (in 1990). Jarenlang was het een belangrijk model voor Nissan. Net als veel andere merken was het helaas niet rendabel om een B-segment auto te voeren.

Dat was al langer het geval, want de Nissan Micra die we uitzwaaien was stiekem gewoon een Renault Clio. Die Clio was al lang vervangen door een nieuwe generatie en daar komt geen Micra-variant van. Er komt wel een elektrische B-segment auto, maar die staat niet binnenkort in de showrooms.

Audi TT

En nog een Audi coupé die eruit gaat. In dit geval is het met de Audi TT nog iets erger. Dit op zichzelf staande model was destijds voor Audi een enorme gamechanger. Niet alleen kreeg het merk Audi een enorm positieve imago-boost door de TT, maar was ‘ie ook heel erg bereikbaar.

Nieuw was de TT niet al te duur en gebruikt vindt je ze (gelukkig) nog steeds voor weinig. De TT werd per generatie beter en beter, maar helaas ook duurder. Desalniettemin begrijpen we nog steeds niet waarom de TT zó impopulair was in ons land. Een legende is niet meer.