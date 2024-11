Elektrische auto’s zorgen voor langere files

Complexe elektrische auto’s zorgden voor langere files op de A1 vanmorgen.

Verkeersongelukken gebeuren elke dag. Maar een ongeluk op de A1 vanmorgen nam net even wat meer tijd in beslag dan gebruikelijk. De oorzaak? Elektrische auto’s. Of Electrische auto’s zoals Rijkswaterstaat ze omschrijft. Het is ook heel exotisch allemaal.

Elektrische auto’s kapot op de A1 na ongeval

Op het stuk snelweg in de richting van Amsterdam voor Naarden-Vesting vond een groot ongeval plaats met acht voertuigen. De vertraging was in eerste instantie een uur. Er werden twee rijstroken afgesloten.

Rijkswaterstaat communiceerde dat de twee rijstroken naar verwachting rond 09:00 zouden worden vrijgegeven. Het bergen van de betrokken elektrische auto’s duurde echter veel langer dan gedacht. Blijkbaar waren de EV’s dusdanig beschadigd dat ze de berger opkrijgen helemaal niet zo makkelijk ging.

Op X omschrijft Rijkswaterstaat het bergen van de elektrische voertuigen als complex. Pas rond 10:30, anderhalf uur later dus, konden de rijstroken worden vrijgegeven. De nasleep van het ongeval had een flinke file tot gevolg.

Ondanks dat elektrische auto’s inmiddels gemeengoed zijn zie je bij dit soort situaties dat er toch nog vraagtekens zijn voor een snelle afhandeling. Bijvoorbeeld als een elektrische auto op de weg stilstaan en er geen zin meer in heeft. Wat ga je dan doen. Het zijn niet bepaald lichtgewicht voertuigen die je even veilig met een paar man naar de vluchtstrook duwt.

In dit geval gaat het om het bergen van een beschadigde elektrische auto na een ongeluk. De brandweer heeft ook zo zijn uitdagingen met een brandende EV’s, het is helemaal een complexe zaak als zo’n voertuig in slecht bereikbare plek staat. Bijvoorbeeld een parkeergarage.

Het laat zien dat hulpdiensten -of het nu bij een brand, een ongeval of een pechgeval is- hun handen vol hebben aan het oplossen van de situatie. De problemen zijn nieuw en dan is er geen handboek om te raadplegen. Uiteindelijk komt het altijd weer goed schatje.