Deze bijzondere Citroën DS Coupé moet 167.500 euro kosten

En dan mag deze Citroën DS Coupé wel bijzonder zijn, snel is ‘ie niet.

In tijden van tuning, elektrificatie en oneindige mogelijkheden om je auto exclusief aan te kleden, is er iets wat mist aan de auto’s van tegenwoordig: stijlvolle klasse. Deze bijzondere Citroën DS Coupé ligt precies de zere vinger erop.

Legendarisch

De Citroën DS in standaardvorm is al legendarisch. Je zou ‘m het beste kunnen vergelijken met de iPhone. Alles ervoor was ineens enorm bejaard en alles erna was er duidelijk op geïnspireerd. Weinig auto’s hebben zo’n impact gehad op de autoindustrie. Waren er ook nadelen? Misschien de beperkte keuze qua carrosserievarianten. De DS was er als Berline, als Cabrio en als Break. Op zich voldoende, maar een tweedeurs was leuk geweest. Die is officieel nooit gebouwd, toch zie je op de afbeeldingen een Citroën DS Coupé.

Marketing

Nu we erbij stilstaan, grote kans dat de marketingbonzen tegenwoordig de standaard DS een ‘Vierdeurs Coupé’ en de Break een ‘Shooting Brake’ noemen. Pure kolder, natuurlijk, maar het draagt wél bij aan de beleving. Maar er was vroeger ook een Citroën DS Coupé. Jazeker, een heuse tweedeurs met een hard dak. Het was alleen niet een officieel product van Citroën, maar toch ook weer een klein beetje wel.

Chapron

Het gaat om een DS met het koetswerk van Chapron. Henri Chapron was carrossier en maakte diverse kunstwerken op basis van beroemde Citroëns. Zo was hij naast deze Coupé ook verantwoordelijk voor een een ander type Coupé (Dandy) eigen cabriolet én een limousine, bijvoorbeeld. Deze DS Concorde Coupé is niet zozeer sportief en elegant, dan wel aristocratisch en excentriek. Twee kenmerken die we bij coupé’s bijna niet meet tegenkomen, helaas.

Concorde Coupé

In de 1965 heeft Chapron 35 exemplaren gebouwd van de Concorde Coupé. Daarvan is dit er eentje. Het exemplaar staat op dit moment te koop voor de lieve som van omgerekend 165.500 euro. Vergeet niet dat Citroën voorheen een chique luxemerk was. Pas vanaf de 2CV werd Citroën een mainstream merk. Terug naar de Concorde Coupé. Deze is donkerblauw met zilvergrijs dak en kofferklep.

165 mille

Nu lijkt dik 165 mille erg veel voor een niet originele Citroën, maar vergeet niet dat Chapron en Citroën samenwerkten. Citroën kon de kunsten van Chapron zeker waarderen en leverde maar wat graag DS Berlines die omgebouwd werden tot cabrio, Dandy Coupé, Concorde Coupé of limousine. Bijzonder aan de Concorde Coupé was het feit dat het een echte vierzitter was. Daarom loopt de daklijn wat langer door en de C-stijl wat stijler af.

M850i

De DS Dandy Coupé is misschien fraaier, maar minder apart. En zo veel is 165 mille tegenwoordig ook niet meer. Je koopt er geen nieuwe M850i voor, bijvoorbeeld. Als je toch al een garage vol supercars hebt, is zo’n Chapron DS Concorde Coupé de ideale invulling. Hebben? Bekijk dan snel de advertentie.