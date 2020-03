GP van Bahrein wordt gehouden achter gesloten deuren

De GP van Bahrein gaat wel door, maar is niet toegankelijk voor publiek

Het Coronavirus heeft een enorme impact op dit moment. Met name vanwege een relatief hoog sterftepercentage, weinig kennis over het virus zelf plus de hoge mate van besmettelijkheid, moeten er overal belangrijke beslissingen genomen worden. Zo kon de redactie van Autoblog ditmaal níet naar de Salon van Genève, bijvoorbeeld.

Viroloog

Naast evenementen die afgelast worden zien we nog een paar kenmerkende dingen. Zo is iedereen op social media kennelijk een verrassenderwijs een viroloog! Erg handig om te weten. Voor de grote sporten gaat dit nog wel een impact hebben, want in veel gevallen is een sportevenement een onderdeel van een kampioenschap. Denk aan een voetbalkampioenschap of, jawel, Formule 1.

Hanoi

De Grand Prix van China is al afgelast. De races in Australië en Vietnam lijken vooralsnog door te gaan, maar zeker is het allerminst. Met name de GP van Hanoi is niet onomstreden. Er is nu ook nieuws over die andere race die aan het begin van het seizoen gepland staat: de GP van Bahrein.

GP van Bahrein

Er is besloten om de GP van Bahrein wél door te laten gaan, maar dan wel zoals bij wedstrijden van FC Groningen en Vitesse: zonder publiek. De GP Bahrein wordt enkel een televisie-evenement. Dat heeft de organisatie besloten na lang in conclaaf te zijn geweest met de nationale gezondheidsdienst van Bahrein. De mate van verantwoordelijkheid over de bezoekers en deelnemers was te hoog om te negeren.

Geld

Het risico van een enorm aantal bezoekers uit alle uithoeken van de wereld was simpelweg te groot. Voor de organisatoren is het een enorm belangrijke beslissing om te nemen. Niet alleen omdat vanwege de gezondheid van deelnemers en bezoekers, maar ook vanwege de fianciële consequenties. Een Grand Prix is een enorm kostbaar evenement. Om alleen al de race te mogen organiseren moet er een enorm bedrag neergelegd worden.

Geen inkomsten

Het meeste geld dat verdiend wordt door de organisatie, komt van de verkoop van tickets. Ook merchandise, eten en drinken zorgen voor omzet. Nu er geen publiek aanwezig zal zijn, mist de organisatie die inkomsten.