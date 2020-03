Het probleem van de Honda Civic Type R is geen probleem

De Honda Civic Type R heeft een nogal… opvallend ‘probleem’. Honda zelf snapt de commotie niet.

Vanaf elke generatie Honda Civic kwam er een ander soort opvallend design in het spel. De bijzondere ronde achterkant van de generatie van rond de eeuwwisseling, bijvoorbeeld. Of het ‘cab-forward’ achtige design met witte achterlichten van de EP-generatie (met name de facelift van 2004). En natuurlijk de FN-generatie, met zijn bizarre ronde vorm, volledig doorlopende koplampen en achterlichten, noem het maar op. De Honda Civic Type R schitterde juist in eenvoud. Verf een Civic wit, gooi er iets dikkere bumpers op en klaar is Kees.

Vanaf de Civic Type R FK2 in 2016 ging Honda het anders doen. Door zijn extreem dikke bumpers, grote achtervleugel en vier uitlaten kon je er niet meer omheen. En zo komen we op de meest extreme versie van de Type R: de FK8 in 2018. De standaard Civic is al best een bijzonder ding, maar de Type R-versie slaat alles. Overal (neppe) luchtgaten, sierdelen, drie centraal geplaatste uitlaten, een nog grotere achterspoiler en noem het maar op. Het subtiele is er vanaf, laten we het zo zeggen.

Omstreden

Het komt uit op een bizar vormgegeven auto. Je houdt er van of je haat het, een middenweg is er bijna niet. Maar door de lancering van de Sport Line, zonder de grote vleugel en een iets ‘tammer’ uiterlijk, zou je bijna zeggen dat Honda een probleem oplost. Is het uiterlijk van de auto té omstreden?

Geen probleem van maken

Car Throttle kwam in gesprek met Dave Hodgetts, de manager van Honda UK. Hij zegt dat de Sport Line een verbreding is van de lineup, geen ‘oplossing’. De looks van de Civic Type R zijn nooit een dwarsligger geweest. “Dat maken journalisten ervan”, zegt Hodgetts.

De Sport Line is dus geen zwaktebod, meer een optie voor de mensen die de ‘echte’ Type R een klein tikkeltje te ver vinden gaan. Maar dealers beweren dat het nooit een echt probleem is geweest. Ook verwacht het Honda-management niet dat men sinds de Sport Line ineens Bee Line Straight naar de dealer rent.

U hoort het: de wereld van de journalistiek heeft de looks van de Civic nog erger aangedikt. Honda ziet het probleem niet zo. Dus koop er eentje. Toch?