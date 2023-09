Deze bijzondere Ferrari Testarossa komt binnenkort te koop

En ja, wij weten dat élke Ferrari Testarossa bijzonder is, maar deze is nog nét even iets bijzonderder.

Voor jongetjes van mijn leeftijd is de Ferrari Testarossa wel iets heel speciaals. Het was namelijk dé posterauto van eind jaren ’80. De eerste auto die zelfs onze klas in tweeën verdeelde. Je was namelijk óf voor de Ferrari Testarossa, óf voor de Lamborghini Countach.

Voor mij was het duidelijk, ik zat in team Testarossa. Opgegroeid in de omgeving Hilversum ging ik vaak kijken bij Kroymans en heel af en toe stond er eentje buiten. De eerste die ik in het echt zag, was een witte. Net zo een als van Sonny Crockett inderdaad. Ik had er zelfs een 1:18 schaalmodel van waar ik uren zoet mee was.

Een echte zit er voorlopig nog niet in, maar als ik ooit klauwen met geld verdien door allerhande goedkope Chinese frutseltjes voor veel meer geld aan de hele wereld weet te dropshippen, dan moet er toch maar eentje komen. Maar voor deze ben ik net te laat…

Koop deze bijzondere Ferrari Testarossa

De Ferrari Testarossa waar we het vandaag over hebben is namelijk een écht bijzondere. Niet alleen vanwege de plaatsing van het stuur -hebben we het zo nog even over-, maar vanwege de eerste eigenaar. Dat was namelijk niemand minder dan Formule 1-legende Nigel Mansell.

Die kreeg de Testarossa als kerstcadeautje van de nog net in leven zijnde Enzo Ferrari zelf. Hiermee hoopte ‘il commendatore’ de man met de snor los te weken van Williams, om voor het Italiaanse merk races te gaan winnen. En met succes.

Althans, dat losweken dan, met het winnen van de races viel het helaas een beetje tegen. Ja, zijn debuutrace voor Team Rood werd glansrijk gewonnen, maar daarna stokte het een beetje. Na een keer 4e en 5e te zijn geworden in de eindstand van het kampioenschap keerde Mansell Ferrari in 1991 de rug weer toe.

En de rode Testarossa werd toen ook maar van de hand gedaan. Maar dat betekent niet dat het niet altijd de auto van Nigel Mansell zal blijven. Al is het alleen maar vanwege het naamplaatje op de dorpel met de initialen van de coureur. Of de passende kofferset waar de initialen ook opstaan…

En oh ja, dat stuur. Dat zit rechts. Is vervelend voor ons Hollanders -of Belgen-, maar dat maakt deze Testarossa nóg bijzonderderder. Er zijn er namelijk maar 500 gemaakt met het stuur aan de verkeerde kant. En 1 daarvan kan dus van jou zijn.

Op 4 november gaat hij onder de hamer bij Sotheby’s. Je moet alleen wel een gevulde portemonnee meenemen als je wil gaan bieden, de verwachte opbrengst ligt namelijk tussen de 150.000 en 200.000 pond. En dan komen de veilingkosten er ook nog bij.

En wat zou het kosten om hem om te bouwen naar linksgestuurd? ;-)