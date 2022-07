Nederlandse Miami Vice Testarossa verkoopt voor monsterbedrag

Een echte Ferrari Testarossa uit Miami Vice was in handen van een Nederlander. Nu blijkt het dat hij de Testarossa heeft verkocht voor een lekkere winst.

Soms maken auto’s de film of serie. Om nou te zeggen dat een bepaalde auto ‘onmisbaar’ was is wat vergezocht, maar in ieder geval heb je vaak een directe associatie. Zo hoef je maar ‘Miami Vice’ te zeggen en je hoort vaak Ferrari Testarossa terug.

Ferrari Testarossa in Miami Vice

Overigens begon Miami Vice niet met een Ferrari Testarossa in de hoofdrol. Het begon met een zwarte Ferrari 365 voor hoofdrolspeler Sonny Crockett. Ferrari weigerde deze officieel te leveren, dus werd er op basis van een Corvette een replica gebruikt voor de film. Ferrari is, zoals bekend, niet zo te spreken over replica’s. Vooral Enzo Ferrari, toen nog aan het roer van zijn automerk, wilde kosten wat kost af van de 365 replica. Dus leverde Ferrari officieel twee zwarte Testarossa’s voor de set, ‘als de 365 replica maar afgefikt werd’. Zodoende hebben ze op de set van Miami Vice écht de fik gezet in de 365 als seizoensopener van seizoen 3, zodat Crockett daarna zich kon bewegen in een zwarte Testarossa.

Wit

Toch bleek dat tijdens nachtscènes van Miami Vice de zwarte Ferrari Testarossa wegviel in de achtergrond. Dus werd halsoverkop besloten om ze wit te spuiten. Zo ontstond de welbekende witte Ferrari Testarossa. Omdat we het hier hebben over 1986, ging het nog om de ‘originele’ Testarossa “Monospecchio”. Met één spiegel die halverwege de A-stijl geplaatst is. Kortom: we kennen dit icoon allemaal. Wat je wellicht niet wist is dat één van de Miami Vice Testarossa’s in Nederland bivakkeerde.

Nederlander heeft Miami Vice Testarossa

In een interview met het AD legt de eigenaar in kwestie, Bas Witvoet, uit hoe en wat. Vijf jaar geleden dook de witte Testarossa op in een veiling in de VS. Hij werd daar niet verkocht, dus bleef hij staan en rotte hij min of meer weg. Dit omdat de beoogde vraagprijs één miljoen dollar was, een astronomisch bedrag. Zes maanden onderhandelingen loonden, want het bedrag dat Witvoet uiteindelijk betaalde was 250.000 dollar. De auto kwam aan en werd gelijk onder handen genomen. “De auto had jaren stilgestaan en ik durfde ‘m niet eens te starten. Uiteindelijk duurde het maanden voor de motor klaar was en de rekeningen bleven maar binnenkomen, dus toen vroeg ik me wel even af waar ik aan was begonnen. Maar uiteindelijk was alles voor elkaar en toen heb ik er een paar jaar een beetje mee rondgereden.”

Dat ‘even rondrijden’ heeft er dus voor gezorgd dat de échte Ferrari Testarossa uit Miami Vice in ons kikkerlandje wel eens te spotten was, in het geval van de foto’s in dit artikel door waarde collega @machielvdd. Met bijpassende Belgische ‘vanity plate’.

Dikke winst

Eigenlijk wilde Witvoet niet van de Testarossa af, maar toen werd hij benaderd door een Amerikaanse verzamelaar, middels een appje welteverstaan. Die wilde hem wel hebben en bood 750.000 dollar. Dat zou al een lekkere winst zijn, maar inmiddels zijn Testarossa’s ware collector’s items. Helemaal dé Testarossa uit de serie die de auto toch wel dat beetje extra op de kaart zette. Dus Witvoet weigerde het bod en zei dat een verdubbeling meer in de buurt kwam. Het bod werd wel een miljoen, maar Witvoet bleef bij zijn aanbod.

Waarschijnlijk wilde de Amerikaan de auto dus wel erg graag, want het bod werd wel steeds verhoogd. Maar nog steeds niet naar een bedrag dat Witvoet graag wilde vangen. Hij besloot dan ook terug te appen ‘het is laat, ik ga slapen’. De volgende dag opende hij zijn telefoon om een appje van de Amerikaan te lezen dat hij akkoord ging met 1.500.000 dollar. Witvoet blij, de Amerikaan hopelijk ook blij met zijn aankoop en zodoende gaat de Testarossa ons land ook weer verlaten.

Een bijzonder verhaal en voor Witvoet eentje die eindigt met een hele dikke winst. Wel betekent het dat de witte Ferrari Testarossa uit Miami Vice hier niet meer te spotten zal zijn in ons landje.