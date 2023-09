Volvo XC40 (2018-heden) occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volvo XC40.

Volvo, dat kennen we natuurlijk van die megagrote stations. Iedereen denkt bij Volvo meteen aan die enorme auto’s met die grote motorkap waar geen eind aan komt. Genoeg ruimte achterin om de volledige Ikea in één keer mee te nemen en als het er toch niet in past, dan is een grote aanhanger of caravan geen enkel probleem.

Maar toch heeft het merk ook een geschiedenis in compacte auto’s. Natuurlijk was er als kleinste ooit de Volvo 66, maar dat was eigenlijk gewoon een Daf met een andere batch. Toen was er natuurlijk de Volvo 343, ook nog uit de pen van Daf, maar gebouwd als Volvo.

Na de 300/400 serie kwam dan de S40 en op basis daarvan de Volvo C30. Je zou kunnen zeggen dat er niet echt lijn in zat, in de compacte Volvo’s. Die laatste werd opgevolgd door de Volvo V40 en dat was in Nederland in ieder geval een schot in de roos. Maar ja, we willen allemaal cross-overs tegenwoordig. Dus toen Geely Volvo uit de boedel van Ford kocht, werd de opvolger van de V40 een cross-over, deze XC40.

Toen de auto op de markt kwam in 2018 volgde de auto de lijn die de grote XC90 al in 2015 had ingezet. Dus met een heel Zweeds karakter: strakke lijnen, een herkenbare neus, hoge achterlichten en een bijzonder fraai interieur en een centraal infotainment display.

De Volvo XC40 staat op het CMA-platform. Dat is geen Ford platform meer (zoals de voorgaande Volvo’s), maar eentje van Geely (dat ook Lynk & Co, Polestar en Zeekr in zijn portfolio heeft). Het bijzondere is dat het platform dusdanig is ontworpen dat je er alle kanten mee op kan. Zowel diesel, benzine, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijving zijn mogelijk.

In Nederland begint het aanvankelijk met de T3 (156 pk), T4 (190 pk) en T5 (247 pk) als het om benzinemotoren gaat. Er zijn ook enkele diesels: een D3 met 150 pk en een D4 met 190 pk. De D3 en T4 kunnen met AWD worden geleverd, de D4 en T5 hebben het standaard. In 2019 komt er een plug-in hybride, de XC40 T5 Twin Engine. Deze combineert een 1.5 turbomotor van 180 pk met een elektromotor van 82 pk. Gezamenlijk is het vermogen 262 pk.

In 2020 gooit Volvo het gamma een beetje om. Ten eerste gaan alle diesels eruit, zowel de D3 als D4. Er komt een T2 met 129 pk (driecilinder). De T4 wordt omgedoopt tot B4 en krijgt 48V-ondersteuning. Er zijn nu twee plug-in hybrides: de T4 (211 pk) en T5 (262 pk). In 2021 wordt de snelheid van alle XC40’s begrensd op 180 km/u.

De meest ambitieuze XC40 is echter de ‘Recharge P8’. Dat is niet alleen de schoonste XC40, maar ook de snelste. De auto is geheel elektrisch.

In 2022 volgt een subtiele facelift. Subtiel, want de auto verkoopt nog altijd als een malle. De neus komt min of meer bij de elektrische XC40 Recharge en C40 vandaan. De koplampen zijn iets anders, de bumpers zijn afwijkend. Verder is het typisch facelift-gedoe. Een paar nieuwe velgen, kleurtjes en bekledingen. De achterlichten zijn gelijk gebleven.

In Nederland zijn de plug-in hybrides heel erg belangrijk. Er is keuze uit twee versies, de T4 Plugin Hybrid en de T5 Plug-in Hybrid. In beide gevallen is er een 1.5 driecilinder turbo en een elektromotor, die beide de voorwielen aandrijven. De elektromotor is in beide gevallen hetzelfde, zo’n 85 pk. De 1.5-motor levert in de T4 129 pk en in de T5 precies 180 pk. Het systeemvermogen en koppel is bij de T4 211 pk en 405 Nm, terwijl dat bij de T5 precies 262 pk en 425 Nm is. In beide gevallen moet je volgens de NEDC~ zo’n 50 km elektrisch kunnen rijden.

In Nederland is de auto een belachelijk succes. Dat betekent dat de auto populair is en de prijs van een Volvo XC40 occasion ook stevig is. Daarom duiken we vandaag voor dit occasion aankoopadvies in de aandachtspunten van de Volvo XC40 2018-heden

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volvo XC40 2018-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst Volvo XC40 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst de carrosserie. Daar vinden we weinig opmerkingen over. Gewoon goed afgewerkt. Het enige wat we tegenkomen is opmerkingen over de automatische koplampen verstelling en de bochtverlichting. Daar kunnen wat problemen mee zijn. Is misschien ook wel een beetje een elektronisch dingetje eigenlijk.

Wat betreft het interieur vindt niet iedereen de afwerking even hoogwaardig. Natuurlijk is dat ook afhankelijk van de uitvoering, maar er worden loskomende sierlijsten en scheurtjes in het dashboard omschreven.

Ook de bekleding van de stoelen slijt volgens sommige eigenaren sneller dan je zou verwachten. Verkleuren en zelfs scheuren wordt gemeld. Maar goed, ook hier maakt de uitvoering uit. Leer of halfleer is weer anders dan volledig stof. Neem bij de proefrit of het bekijken van de auto even rustig de tijd om naar de bekleding te kijken.

Onderstel

Het onderstel dan. Wat we regelmatig tegenkomen zijn versleten schokdempers. Natuurlijk wel goed te testen tijdens de proefrit. Kloppende geluiden en een duikende neus bij remmen en kantelen naar achteren bij accelereren zijn symptomen. Als de auto rolt of schommelt, allemaal tekenen van versleten schokdempers. Op zich natuurlijk op te lossen, maar dan wel het liefst voor je de auto aankoopt natuurlijk.

Een ander bekend probleem dat we online zien is rem gerelateerd. Gebrek aan remkracht , een zompig pedaal of remmen die niet goed reageren wordt gemeld. Oorzaak is meestal de rembekrachtiger of een laag remvloeistof niveau. Nou zijn remmen zaken die je sowieso moet checken tijdens een proefrit. Rem een keer krachtig door en kijk meteen of je auto ook rechtdoor gaat bij remmen.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. Tref je een fijne Volvo XC40 occasion, dan heeft die bijna altijd een automaat. En dat hoort ook eigenlijk wel bij zo’n auto. Dat rijdt gewoon comfortabel. Wil je persé een handgeschakelde versie dan zul je sneller bij een ouder exemplaar uitkomen.

Bij dat schakelen worden wel trillingen gemeld bij het schakelen. Dan is er waarschijnlijk iets mis met de bak en dat moet dan aangepakt worden. Ook moeizame overgangen van de ene naar de andere versnelling kan duiden op een defecte koppeling.

Een bekend probleem bij de Volvo XC40 is de startmotor. Als die kapot gaat start de motor niet meer, maar ook het start en stop systeem functioneert slecht. Hier is een terugroepactie op geweest, maar toch een aandachtspuntje om op te letten.

Test even het volledig indraaien van het stuurwiel. Hier worden nog wel eens krakende en piepende geluiden gemeld. Dit kan wijzen op een defecte stuurbekrachtiging of stuurkolom. Moet ook snel worden aangepakt voor het verder kapot gaat, want dat is potentieel gevaarlijk.

Elektronica

Dan over de elektronica. De Volvo XC40 krijgt software updates over the air. Dat gaat alleen niet altijd zo vlekkeloos als je zou willen. Als de update mislukt, dan start de auto niet meer. Onhandig. Een goed idee om bij aankoop even te checken of de nieuwste software geladen is. Scheelt in ieder geval weer 1 update.

Wat betreft die software. Vroege exemplaren zijn zeker niet storingsvrij. Die problemen zijn in de loop der jaren opgelost door de nodige updates, maar ook hier geldt weer, check of die updates bij jouw Volvo XC40 occasion allemaal zijn uitgevoerd.

Bij de Plug-in Hybrides wil de laadstekker nog wel eens niet los komen. Het afsluiten en weer openen van de centrale vergrendeling kan het probleem oplossen. Ook het gewicht van de stekker kan nog wel eens het probleem zijn. Niet persé alleen een probleem bij Volvo. Je komt het meer tegen.

Online komen we veel opmerkingen tegen over de rijhulpsystemen. Kies je voor Volvo dan kies je voor veel aandacht voor veiligheid. De Pilot Assist wordt vaak als belerend ervaren. Adaptieve cruise control wordt geprezen, de rijstrookassistentie wekt irritatie. Over het dode hoek systeem lezen we nog wel eens klachten dat dat systeem soms iets over het hoofd ziet. Zo’n veiligheidssysteem ontslaat je natuurlijk ook niet van de verplichting om ook gewoon zelf nog in je dode hoek te kijken. Probeer al die systemen ook goed uit tijdens een proefrit en kijk hoe je dit zelf ervaart.

Dan het infotainment. De exemplaren die elektrisch aangedreven zijn kregen, eerder dan andere uitvoeringen, een op Android gebaseerd systeem. Daar is veel kritiek op. Het systeem valt zomaar uit en de mogelijkheden van het systeem worden als beperkt ervaren. Heb je een vroeg elektrisch exemplaar let daar dan op.

Ook problemen met de achteruitrijcamera komen we tegen. Onduidelijke beeldkwaliteit of storingen bij gebruik. Constateer dat bij een proefrit en laat er iets aan doen indien mogelijk voor je de auto aankoopt.

Een ander issue dat we tegenkomen is elektronische problemen die als symptoom vooral de accu leegtrekken. Meestal is het een probleem in de bedrading of een ondeugdelijke accu. Moeilijk te testen natuurlijk op een proefrit met je Volvo XC40 occasion, maar wees er alert op.

Motoren

Wat betreft de motoren is er een hele waslijst aan krachtbronnen de revue gepasseerd. Op dit moment is er alleen nog een B3 benzine of een volledig elektrische variant nieuw te koop. Maar in het Volvo XC40 occasion aanbod kom je heel veel motoriseringen tegen. Plug-in Hybrides heten tot 2020 Twin Engines, daarna Recharge Plug-in Hybrid. Diesels zijn schaars.

Er worden problemen gemeld met het stationair draaien van de motor. Die draait onregelmatig of er is verlies van motorvermogen tijdens het rijden. Dingen om goed te testen bij een proefrit, dan kan er voor aankoop nog wat aan worden gedaan.

Ook kloppende geluiden in de motorruimte komen we tegen. Oorzaak kan een laag oliepeil zijn, maar ook de brandstofpomp kan defect zijn. Meestal is een simpele oliewissel voldoende, anders moet waarschijnlijk de brandstofpomp er dus aan geloven.

Olielekkage bij de turbocharger is ook iets wat vaker voor komt. Het kunnen de pakkingen zijn, maar ook de turbo zelf kan defect zijn en die moet dan worden vervangen.

Over de plug-in hybrides komen we veel lof tegen van gebruikers. De mild-hybride uitvoeringen lezen we wel wat klachten over. Zo klagen eigenaren bijvoorbeeld over de B4 motor dat het hybride systeem na enige tijd dermate warm wordt dat het in de auto ook heet kan worden. De koelventilator draait dan overuren en dat veroorzaakt weer trillingen in het stuur.

Over die plug-in hybrides dan nog. Tijdens het laden blaast er ook een koelventilator. Die maakt flink wat geluid. Heb je een thuislader onder je slaapkamerraam dan laat ie flink van zich horen. Allemaal geen grote puntjes, maar wel goed om even in je achterhoofd te houden als je in de markt bent voor een tweedehands Volvo XC40.

Overigens nog een algemene opmerking. We zien vooral heel veel tevreden eigenaars, maar wat je wel tegenkomt is dat het brandstofverbruik soms tegenvalt. Minder zuinig dan belooft. Uitzondering zijn de diesels. Overigens zijn die diesels nog best betaalbaar, maar schaarser. Minder populair misschien, maar wellicht eigenlijk nog wel de beste koop. Durf het bijna niet te zeggen.

Benzine

1.5 liter T2 driecilinder 129 pk (tot 2020)

1.5 liter T3 driecilinder 156 pk (tot 2020)

2.0 liter T4 viercilinder 190 pk (tot 2020)

2.0 liter T5 viercilinder 247 pk (tot 2019)

2.0 liter B3 viercilinder Mild Hybrid 163 pk (vanaf 2021)

2.0 liter B4 viercilinder Mild Hybrid 197 pk (2020-2023)

Plug-in Hybrid

2.0 liter T4 viercilinder Recharge Plug-in 211 pk (2020 – 2023)

2.0 liter T5 viercilinder Twin Engine 262 pk (2019 – 2020)

2.0 liter T5 vierclinder Recharge Plug-in 262 pk (2020 – 2023)

Diesel

2.0 liter D3 viercilinder 150 pk (tot 2020)

2.0 liter D4 viercilinder 190 pk (tot 2020)

Elektrisch

Recharge Single Motor 231 pk

Recharge Single Motor 238 pk

Recharge Single Motor 252 pk

Recharge P8 408 pk

Recharge Twin Motor 408 pk

