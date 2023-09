Onderzoek naar subsidie Chinese EV’s is tegen China’s zere been

Ha! Een relletje. China is boos op de EU, dat land noemt het onderzoek naar de subsidie op Chinese EV’s ‘puur protectionistisch’.

Er is een bommetje gedropt hoor, gisteren door EU-bobo Ursula von der Leyen. Zij gaf haar Europese ‘State of the Union’ en daarin sprak ze tussen neus en lippen door ook over een eventuele staatssubsidie van China op Chinese EV’s. Onze eigen China-kenner @willeme (dol op kroepoek en babi pangang) schreef er gister al over.

Dat moet volgens haar worden onderzocht, omdat zo’n subsidie zou zorgen voor een enorm oneerlijke concurrentie. Want als de Chinese staat flink meebetaalt aan de EV’s uit dat land, kunnen ze goedkoper worden verkocht. Goedkoper dan die uit Europa.

En dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk.

China boos over onderzoek naar subsidie EV’s

Zoals je wellicht al had verwacht laat China zoiets niet over zijn kant gaan. Het land is kwaad en zegt dat er niks klopt van het verhaal van subsidie op EV’s van Chinese makelij. Het is een pure vorm van protectionisme, aldus China

Bovendien zal het aangekondigde onderzoek de internationale auto-industrie en de toeleveringsketen verstoren. En alsof dat nog niet genoeg is, zal het de handelsrelatie tussen de EU en China schaden. Stevige woorden, maar je weet het maar nooit met de Chinezen. Ze hebben wel wat macht in handen natuurlijk

De baas van de Chinese auto-industrie zelf trouwens zegt dat het helemaal niks met subsidie te maken heeft dat de Chinese merken het zo goed doen wereldwijd. De auto’s zijn gewoon beter en door China goedkoper in elkaar te zetten, zegt hij.

Dus. we gaan zien wat er allemaal boven water komt dan. Als het ons maar goedkopere EV’s oplevert zijn we sowieso wel tevreden eigenlijk… Want subsidie of niet, voor een beetje leuke EV betaal je alsnog meer dan 40.000 euro.