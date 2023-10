Deze bijzondere occasion heeft achterwielaandrijving én een V8

Dat is bijzonder, want de basisuitvoering had dat namelijk niet.

Sommige auto’s kun je enkel en alleen al kopen vanwege het verhaal eromheen. Daarom nemen we je eventjes snel mee naar de jaren ’90. BMW was eigenaar van Rover en dat pakte niet heel erg briljant uit. Er zijn maar drie succesverhalen: de New Mini, de Range Rover en de Rover 75.

De Rover 75 moest een voorwielaandrijver worden die op comfort was afgestemd. Sportieve achterwielaandrijvers waren namelijk voor BMW bedoeld. Nu was het voor zijn soort een uitstekende automobiel: ruim, chic, luxe en het reed opperbest. De auto zat een beetje tussen mainstream en premium in, samen met de Alfa Romeo 156 en Volvo S60, zeg maar. Rover wilde altijd een sportieve variant bouwen ervan, maar dat mocht niet van BMW.

Kijk, dit is de Rover 75 Sport. Het was een studie voor een sportieve Rover 75, maar moederbedrijf BMW stak er een stokje voor dat het bij eens studie zou blijven.

Overname Phoenix Group

Nadat BMW Rover had verkocht voor 10 pond aan de Phoenix Group, gingen ze helemaal los. Men ging het merk MG gebruiken voor sportieve modellen van de 25 (MG ZR), 45 (MG ZS) en dus ook de 75 (de MG ZT). Ondanks dat het geld bijna op was en er nauwelijks geld binnenkwam, investeerde men in rare projecten als de City Rover (en Tata Indica met Rover-badge), 25 Streetwise (een Allroad versie van de bejaarde 25) en de MG XPower SV, een sportcoupé met carbon body.

Kijk, dit zijn alle MG-modellen in 2002. Die MG F is een bijzondere ‘Trophy’ met 160 pk.

Misschien wel de meest opvallende was de MG T 260 . In tegenstelling tot de MG ZT190 is de layout compleet anders. De MG ZT 190 heeft namelijk (net als de Rover 75) de motor overdwars liggen met de transmissie ernaast, die de voorwielen aandrijft.

MG ZT260

De MG ZT260 heeft een 4.6 liter V8, in de lengte geplaatst met de transmissie erachter én achterwielaandrijving. Waarom deden ze dit? Om te bewijzen aan BMW dat ze ook sportsedans konden bouwen.

Het was de bedoeling om een hele reeks uit te brengen, waaronder een variant met 385 pk en eentje met 500+ pk. MG Rover was allang failliet voordat dat gebeurde (goh), maar de ZT260 kwam wel degelijk op de markt. De motor is afkomstig van Ford, dat deze Modular V8 gebruikte in de Mustang. Voordeel: onderdelen zijn goed te vinden en in tegenstelling tot een BMW V8 uit die periode zijn dit bovengemiddeld betrouwbare motoren.

Bijzondere occasion met achterwielaandrijving in Nederland!

De 4.6 liter V8 is goed voor 260 pk en 440 Nm, wat niet echt heel erg veel is. De occasion die wij vonden vandaag heeft een handgeschakelde Tremec zesbak (er was ook een viertraps automaat die je absoluut niet wil). Daarmee kun je in 6,6 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top halen van 250 km/u.

Dit exemplaar is extra bijzonder, want het is een origineel Nederlandse auto. Ja, in Nederland zijn er een handjevol van verkocht. Helemaal bijzonder is dat de auto afkomstig is van de eerste eigenaar!

Dit in combinatie met de lage kilometerstand zorgt ervoor dat de prijs redelijk pittig is: 19.950 euro. Nou ja, ondergetekende vindt het wel meevallen, maar onze hoofdredacteur @michaelras geeft aan dat je een beetje Camaro of Mustang met V8 voor aanzienlijk minder kunt krijgen. Dus wat kies jij? Laat het weten! De advertentie kun je hier bekijken!

