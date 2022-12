Suzuki Jimny occasion met retrostrepen is keileuk

Is dit de kleurstelling waarin je een Suzuki Jimny occasion moet hebben?

Het is een feestje wanneer je in Nederland een nieuwe Suzuki Jimny tegenkomt. Helaas is de fiscus niet zo vriendelijk tegen deze kleine offroader en dus moet je echt zeker weten dat je een kleine auto wil die al zijn praktische gemak inlevert voor potente offroad-specs.

Suzuki Jimny

Want een potente offroader, dat is het zeker. De miniatuurversie van de G-Klasse is misschien wel de meest fijne simpele offroader die 2022 rijk is. En ze zijn echt wel in Nederland verkocht, dus met een beetje je best doen kan je er een paar vinden als occasion. Wij vonden er eentje die extra leuk is dankzij het exterieur.

Suzuki Jimny occasion met retrostrepen

Je kunt de Jimny krijgen in een paar leuke kleuren zoals de lanceerkleur Kinetic Yellow, maar ook een boswachter-achtige donkergroen en een soort beige zandkleur staan op de lijst. Die laatste is gekozen voor de Suzuki Jimny occasion van de dag. Wat hem écht leuk maakt is de gekozen strepen op de zijkant. De rood/oranje/gele strepen waren een typisch jaren ’80 dingetje, vaak op Japanse auto’s. De Jimny is ontworpen als een retro-auto, dus de strepen passen perfect.

Kopen

Verder is het gewoon een Suzuki Jimny occasion zoals je die gewend bent. Het is de ‘oude’ versie (niet de huidige Professional zonder achterbank) dus je mag gewoon met zijn vieren op pad. Of dat comfortabel is moet maar blijken, maar het kan. Uiteraard zijn verdere highlights een compacte 1.5 viercilinder met 102 pk, permanente vierwielaandrijving en een handbak met lage giering. Een paar luxueuze zaken in de Jimny vind je in de vorm van stoelverwarming, een schermpje mét Apple CarPlay en bijvoorbeeld Lane Departure Warning.

Het blijft gewoon een uiterst leuk autootje. Helemaal in deze kleurstelling is ondergetekende weer helemaal fan. Dan moeten ze nog wel even in prijs dalen, want deze Suzuki Jimny occasion uit 2019 met 33.725 km op de klok moet nog 34.949 euro opleveren. Kopen kan op de advertentie op Marktplaats.