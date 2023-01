Iedereen wil ineens een Saab occasion

Brekend nieuws, opeens zijn jullie allemaal geïnteresseerd in een Saab.

Waar denk jij aan bij een Saab? Ik aan Mark Rutte, babyboomers en geitenwollen sokken. Er zijn nu vast een hoop 40+ers boos op me, prima. Feit is dat de interesse voor het merk enorm is toegenomen onder Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van Marktplaats.

Kijkende naar de autotrends van 2022 blijkt dat de interesse voor een Saab 9-3 explosief is toegenomen. Het aantal bekeken advertentiepagina’s in 2022 is met 2.434% toegenomen. In 2021 werd er zo’n 8500 keer gekeken naar een Saab 9-3. In 2022 is dit aantal toegenomen naar 216.000. Niet alleen de 9-3 is een veel opgezocht model. Marktplaats zag ook de interesse voor een 9-05 met 1226% toenemen.

Er is geen verklaring voor deze plotselinge stijging. Het is niet zo dat Saab opeens veel in het nieuws was in 2022. Blijkbaar kregen jullie en andere Marktplaats-bezoekers het spontaan warm van het Zweedse merk vorig jaar. Toevallig was ik vorig jaar september nog in Trollhättan, waar de autoassemblagefabriek van het merk stond. Het komt wel heel dichtbij zo.

Op Marktplaats staan op het moment van schrijven bijna 600 Saab auto’s aangeboden. Het meerendeel, circa 400 stuks, betreft een 9-3. De duurste 9-3 is een Cabrio uit 2010 met nog geen ton op de klok. De vraagprijs is een deftige 29.950 euro. Eerlijk is eerlijk, het exemplaar (zie advertentiefoto’s) ziet er netjes uit. De goedkoopste 9-3 stamt uit 1999, kost je 500 euro en staat te koop in Amersfoort.

Heb jij een verklaring voor de spontane liefde voor Saab op Marktplaats? Of ben je zelf mede verantwoordelijk voor de zoektocht? Laat het weten in de comments!