Deze VW Polo occasion is een heerlijke klassieke sleeper

Een onschuldig Polo’tje als occasion is niks nieuws, maar deze Volkswagen Polo occasion heeft een grote verrassing onder de kap.

Als autofanaat ben je vast bekend met de term ‘sleeper’. Zo niet, het is een ietwat brede term. Over het algemeen is een sleeper een auto die mechanisch veel potentie heeft, zonder dat het exterieur enorm veel sportiviteit pretendeert. Er zijn voorbeelden van sleepers af fabriek, maar in het scenario ‘je komt er een tegen met je gepeperde BMW bij het stoplicht’ weet je als autofanaat wel wanneer je moet uitkijken. Laten we het zo zeggen, als die Volvo 850 naast je vanillevla-geel is en een dakspoiler heeft, weet je dat het niet een doorsnee 850 GLT is.

‘Echte’ sleeper

Daarom is de term sleeper meer van toepassing op auto’s die door een huisvlijtert zo zijn gebouwd. Auto’s waar een andere motor of een flinke turbo in ligt, zonder dat het exterieur aangepakt is. Een perfect en eigenlijk klassiek voorbeeld daarvan vinden we vandaag aan de hele andere kant van de wereld. In Nieuw-Zeeland staat een Volkswagen Polo (6N) uit 1995 te koop.

Het exterieur is nagenoeg niet veranderd. Het is gewoon een zwarte driedeurs met als leuke bonus de oranje knipperlichtbehuizing voor en achter, meer jaren ’90 wordt het niet. Ook de vijfspaaks velgen zijn gewoon van een Polo, het is geen Harlekin of speciale editie, gewoon: Polo’tje.

Aan de voorkant wordt echter iets meer duidelijk wat betreft de echte identiteit van deze Volkswagen Polo occasion. Een nieuwe voorbumper was nodig, waarschijnlijk vanwege koeling. Dat zou de enige hint moeten zijn dat de motor voorin niet meer de originele 1.6 benzinemotor is. Wat het wel is:

Audi 4.2 V8

Het is de 4.2 liter grote V8 uit een Audi S4 (B6). Yup, er ligt een heuse V8 voorin deze onschuldige Volkswagen Polo occasion. Past dat? Nee, eigenlijk niet. Zoals je weet ligt de 4.2 V8 normaal in de lengterichting, de letters ‘V8 – 4.2’ staan dan recht voor je neus als je voor de auto staat. In de Polo ligt ‘ie dwars. Maar dan past hij wel en zelfs met de originele motorkap. De motor is verder niet opgevoerd en levert normaliter 340 pk, al zegt de verkoper dat de rollenbank 291 pk aangaf op de voorwielen. Het ding weegt 1.080 kg dus vooruit gaat het zeker.

Vakwerk

Het probleem van een motorswap is niet perse of de vraag of de motor in de auto past, het antwoord daarop is meestal ‘ja’ als je het maar hard genoeg probeert. De auto is dan vrij snel een ramp om mee te rijden, want bak, onderstel en de rest van de aandrijving zijn niet berekend op dit soort power. Wat een simpele “gooi hem daar maar neer” onderscheidt van vakwerk is de rest van de componenten. Dat lijkt bij deze Volkswagen Polo occasion met V8 wel in orde te zijn. De motor is namelijk gekoppeld aan de vijfbak van een Volkswagen Golf VR6 en er is een sperdifferentieel toegevoegd. De bak is aangepast om net als andere 4.2’s een extra lange vijfde versnelling te hebben, zodat 2,100 toeren per minuut op 100 km/u te doen is.

Ook is er een compleet op maat gemaakt vliegwiel voor deze Polo geïnstalleerd. De vering is instelbaar en er zitten drie radiateurs verwerkt in de gezellig verpakte motorruimte. We hadden het al over het exterieur van deze Volkswagen Polo occasion met V8: de eigenaar zegt dat de staat een beetje smoezelig is, wat het sleepereffect des te leuker maakt. Daar heeft ‘ie een punt. Overigens zitten de velgen vast aan Goodyear F1-rubber en achter de velgen schuilen geperforeerde remmen vóór en schijfremmen achter.

Kopen

Ondanks alles mag deze Volkswagen Polo occasion – in ieder geval in Nieuw-Zeeland – gewoon de weg op. Volgens de eigenaar kun je er prima mee rijden en ook al moet je voorzichtig zijn, het voelt ook niet alsof hij elk moment uit elkaar kan vallen. Anyway, het ding staat te koop! De verkoper wil er meer dan 10.000 NZD voor zien, wat omgerekend zo’n 5.940 euro is. Niet gek voor de gekste Polo die je gaat vinden. Al wordt hem hier heen halen wellicht wat lastig. Sla je slag op de advertentie van de Polo op TradeMe.