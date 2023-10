Capaciteit accu VW ID3 na 100.000 km: dit blijft er nog over

Wat is de capaciteit van de accu van een VW ID.3 na 100.000 km?

Een elektrische auto heeft zo zijn voordelen, maar alle nadelen zijn (bijna allemaal) te wijten aan de accu. Ze zijn enorm groot, enorm zwaar, erg prijzig én degraderen snel. Een brandstoftank heeft daar toch aanzienlijk minder moeite mee.

Nu heb je het voordeel dat je met een elektrische auto – mits je thuis kunt laden – altijd met een volle accu wegrijdt. En ook op kantoor (of de werkplek) is het vaak mogelijk om de auto te laden.

En in vergelijking met 10 jaar geleden gaat het laden aanzienlijk sneller dan voorheen. Dus even een kwartiertje aan de snellader en je hebt alweer een behoorlijke range erbij.

Degradatie

Misschien wel de grootste uitdaging is de degradatie van de accu. Als je een EV nieuw koopt, maakt je dat niet uit. Maar als jij er eentje van 5 jaar oud koopt met een ton op de klok, is het toch iets waar je rekening mee dient te te houden. Net zoals bij jouw smartphone wordt de accu van de auto telkens minder.

Dit betekent dat je op een volle accu minder ver kunt komen. Maar hoe zit het dan bij de Volkswagen ID.3? Deze elektrische Volkswagen is erg populair en in Nederland valt ‘ie onder de SEPP-regeling voor occasions. Handig om te weten dus.

Capaciteit accu VW ID3

De Duitsers van de ADAC (de ANWB bij de Oosterburen) hebben dat eventjes uitgezocht. Mocht je denken dat Duitse auto’s er vaak goed van afkomen, dan klopt dat helemaal.

Want ze zijn namelijk erg onder de indruk van de Volkswagen ID.3 en diens accu. Ze hebben de ID.3 in Pro S-uitvoering voor een tijdje gereden. Wat heet: ze hebben er een ton mee afgelegd! De batterij van deze auto heeft een capaciteit van 77 kWh.

Na twee en een half jaar flink rijden én flink laden ging de ADAC kijken wat er nog over is van het accupakket. Nou, dat viel dus reuze mee, want er was nog 93% van de originele capaciteit beschikbaar.

De ID.3 is sowieso niet voor de kilometervreter bedoeld, maar we kennen weinig mensen die in 2,5 jaar tijd 100.000 km rijden. Dus in dat opzicht is het gewoon mogelijk. En de accudegradatie hoeft dus absoluut geen belemmering te zijn.

Ruim boven opgave

Volkswagen zelf stelt dat dat de batterij na 160.000 km nog zo’n 70% aan capaciteit over moet hebben. In dit geval ijkt het erop dat deze accu van de geteste auto daar gemakkelijk aan gaat komen.

Je zou kunnen de ADAC ervan kunnen verdenken dat ze de auto hebben ontzien, maar het tegendeel is waar. Voor het grootste gedeelte van de afgelopen 2,5 jaar heeft de ID3 aan een snellader zijn energie gekregen.

En ja, de ADAC ging dan gewoon door tot 100%. Snelladen en tot 100% laden kan nog de degradatie namelijk soms versnellen. De ADAC raadt de eigenaren van een ID.3 aan om zoveel mogelijk alle updates te installeren. Die hebben namelijk gezorgd voor merkbare verschillen.

Zo was er een update waarbij het vermogen ietsje toenam. Met name over kleine afstanden en bij lage temperaturen hebben de software-updates een groot effect gehad. Gemiddeld haalde het testpanel zo’n 400 km op een accu. Niet verkeerd toch?

Meer lezen? Dit zijn de elektrische auto’s met de grootste actieradius!