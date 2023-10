Positie Perez toch niet zo heel erg zeker

De positie van Peréz voor 2024 lijkt er minder goed voor te staan, dan zijn contract zegt.

Het is tot dusver een rampenseizoen voor Sergio Pérez. De Mexicaanse Formule 1-coureur begon heel voortvarend dit jaar, maar na een race of vijf vond Max Verstappen dat het punt wel gemaakt was. Sindsdien is Perez aanzienlijk trager. Waar Verstappen de overwinningen aan elkaar rijgt, heeft Pérez de grootst mogelijke moeite om Q3 en het podium te halen. En dat is eigenlijk onverkoopbaar voor een coureur die in de snelste auto van het veld kan deelnemen.

Toegegeven, Valtteri Bottas was in 2018 vijfde in het kampioenschap, terwijl Hamilton overtuigend kampioen werd. Maar laten we eerlijk zijn: in de afgelopen drie seizoenen heeft Pérez nooit écht kunnen overtuigen.

Voor 2024 heeft hij een contract, maar gaat Red Bull daar gebruik van maken? Volgens The Race heeft Red Bull ‘de intentie’ om met door te gaan met Pérez.

‘intentie om door te gaan’

En ondanks dat bovenstaande zin heel erg veelbelovend lijkt voor Checo, is dat natuurlijk niet het geval. Sterker nog, het is eigenlijk een onheilspellende boodschap. Zoals het Britse medium stelt, als het onomstreden vast staat dat Pérez zal rijden volgend jaar, zou Red Bull niet zeggen dat ze ‘de intentie’ hebben om door te gaan met elkaar. Dan zeg je gewoon ‘hij rijdt volgend jaar’.

Dus wat zijn de opties. Het probleem is dat Yuki Tsunoda na 3 jaar nog altijd een ongeleid projectiel is zonder overtuigend snel te zijn. Nyck de Vries bleek een trage mispeer te zijn. De enige twee lichtpuntjes zijn Liam Lawson en Daniel Ricciardo, die een uitstekende race reed afgelopen weekend.

Positie Pérez dus eigenlijk toch best wel wankel

Het lijkt erop dat de komende drie races een soort van auditie zullen zijn van wie waar komt te rijden. Een ding om rekening mee te houden is dat Sergio Perez in zijn contract heeft staan dat hij NIET naar AlphaTauri teruggezet kan worden.

Hij zag de bui al hangen natuurlijk. Dus mocht Red Bull besluiten om Checo NIET in het stoeltje te zetten, dan hebben ze ineens een plaatsje over in hun eigen stoelendans. Op dit moment is Ayumu Iwasa de best presterende protégé van Red Bull in het Formule 2-kampioenschap. Hij staat derde.

Wat denk jij? gaat Sergio Perez volgend jaar nog redden? Of is een intentie om door te gaan eigenlijk al een aankondiging om te stoppen met de samenwerking? Laat het weten, in de comments!

