Deze Biski eet van twee walletjes

Sommige mensen kunnen niet kiezen en willen altijd alles hebben. Zuur en zoet, vlees en vis, een BMW en een Audi, et cetera. Zelf ben ik doorgaans van mening dat een goede keuze maken en je daarbij houden beter is, omdat je anders toch eindigt met een compromis dat vlees noch vis is.

Gelukkig voor Gibbs Sports Amphibians zijn er mensen die daar anders over denken. Het bedrijf richt zich namelijk al jaren met de ontwikkeling en productie van -je raadt het al- amfibievoertuigen. In het verleden schreven we bijvoorbeeld over de Gibbs Aquada, niet te verwarren met Groove Armada. Maar het interessante aan Gibbs is dat ze zich niet alleen richten op het amfibieficeren van auto-achtigen. Ook voertuigen als quads worden door Gibbs bij de kladden gepakt. Jeremy Clarkson scheurde al eens met deze Quadski.

De nieuwste creatie van het bedrijf is deze Biski. Het is een hybride tussen een scooter en een jetski. De Biski wordt aangedreven door een tweecilinder motor met 55 pk. Op het droge haalt de contraptie maximaal 80 mijl per uur, in het water wordt dit gereduceerd tot een nog altijd vrij vlotte 37 mijl per uur. De Biski heeft voor en achter hydraulische schijfremmen en vier uitlaten. In tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten zijn de twee bovenste uitlaten zijn voor gebruik ter land en de onderste twee voor gebruik ter zee.

Tot nu toe allemaal best goede punten dus, maar zoals (bijna) altijd hebben de voordelen ook hun nadelen. Ten eerste is de Biski ondanks het gebruik van carbon vrij zwaar (228 kilo). Ten tweede zal de prijs niet mals zijn. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar de Quadski koste in ‘Murica al 40.000 Dollar. De Biski zal wellicht wat voordeliger zijn, maar voor een ‘speeltje voor erbij’ nog altijd niet bepaald goedkoop.