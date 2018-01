Volkswagen: busjesrijders zijn niet langer vetkleppen

In de categorie 'bizar onderzoek'.

Dat rijders van witte busjes niet de beste reputatie hebben qua rijgedrag is een bekend gegeven. Op de snelweg rijden betekent tegenwoordig vooral proberen tussen de witte busjes door te laveren zonder zo’n gevaarte te toucheren. Doch kennelijk genieten busjesrijders ook afgezien van hun rijgedrag niet op alle fronten de beste reputatie. Volkswagen schetst ons de stereotype ‘man with a van’ voor als een morsige junkfood liefhebber die bang is voor de sportschool. Vervolgens hebben ze onderzoek uitgevoerd onder 500 bestuurders om te kijken of dit stereotype wel klopt.

En wat blijkt: klopt niks van! De moderne kamikazekoerier denkt aan zijn/haar gezondheid. Gemiddeld twee keer er week doen ze aan sport. Tien procent gaat zelfs vijf keer per week naar de gym. Voetbal, rugby, snooker en wielrennen zijn ook populair en twaalf procent zegt intens te kunnen genieten van snorkelen.

Qua eten heeft de gehaktstaaf aan de kant van de snelweg ook afgedaan. Zoute en zoete snacks worden door vier van de tien respondenten ingeruild voor fruit en groente. Een op de zeven maakt het eten voor onderweg thuis klaar om de macro’s op punt te houden. Begrijpelijk als je al die tijd in de gym wil maximaliseren voor extra gains.

Het onderzoek behelste ook nog wat andere zaken, zoals de hobbies (antiek verzamelen) en favoriete radiostations van de professionele coureurs. Doch een pijnpuntje bleek toch wel de slechte reputatie te zijn die busjesrijders hebben in het verkeer. De meesten herkenden zich hier totaal niet in. Zes op de tien bestuurders noemt zichzelf een heer (m/v) in het verkeer. 47 procent geeft zelfs aan wel eens ooit gestopt te zijn om assistentie te verlenen aan anderen bij een ongeluk.

Kortom, we geven de koeries van tegenwoordig veel te weinig krediet. Eet jouw beroepsgroep ook gezond? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: still uit deze video