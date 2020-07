Deze bizarre roadster is stiekem een G-klasse

Altijd al een Heuliez Intruder willen hebben? Hij staat nu te koop.

Er wordt heel wat geklaagd over het design van de hedendaagse cross-overs. Bij een bepaalde groep autoliefhebbers dan, het grote publiek koopt ze gewoon. Als je de huidige cross-overs lelijk vind, dan heb je dit ding nog nooit gezien.

De grote vraag is: wat is dit in hemelsnaam? Je zou het nooit raden, maar onderhuids is dit een Mercedes G-Klasse. Daar is niets meer van terug te zien en dat is het werk van de Franse carrosseriebouwer Heuliez. Naast het produceren van auto’s voor Citroën, Peugeot en Renault bouwden ze af en toe ook zelf iets geks. Zoals deze Heuliez Intruder, een concept uit 1996.

Heuliez heeft de G-klasse een totaal nieuw uiterlijk gegeven. Het resultaat is een bizarre cross-over tussen een terreinwagen en cabriolet. De Intruder beschikt over een metalen klapdak. Nu kijken we daar niet meer van op, maar in 1996 was dat bijzonder. Later zou Heuliez daar nog veel meer mee gaan doen. Ze waren namelijk verantwoordelijk voor de productie van de Peugeot 206 CC en de Opel Tigra Twin Top.

Als basis voor de Intruder koos Heuliez voor de G 320. Dat betekent dat deze roadster wordt aangedreven door een 3.2 liter zescilinder, gekoppeld aan een viertraps automaat. Ook heeft de auto de vierwielaandrijving en het sperdifferentieel behouden. Deze roadster heeft dus gewoon serieuze terreincapaciteiten.

De auto is de enige in zijn soort, hoewel daar waarschijnlijk niet veel mensen rouwig om zullen zijn. Wel zijn er nog vijf coupéversies gebouwd onder de naam OPAC Contender XG. Deze unieke occasion staat nu te koop in Engeland bij DK Engineering met 1.700 km op de klok. De prijs is helaas op aanvraag. Aangezien er recentelijk voor €280.000 aan gerestaureerd is zal het geen zacht prijsje zijn.

Foto’s: DK Engineering