Porsche leveringen met meer dan 10 procent gedaald

Dit jaar heeft Porsche tot nu toe een daling moeten constateren met betrekking tot het aantal leveringen.

De afgelopen jaren kon het niet op voor de meeste autofabrikanten. Jaar op jaar schreven diverse merken, waaronder Porsche, betere cijfers. Daar is door de coronacrisis een einde aan gekomen. We zitten, met name in Europa en de VS, in een recessie en dat laten de cijfers over het eerste halfjaar goed zien.

Porsche heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 116.964 auto’s afgeleverd aan klanten. Dat is een daling van 12 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De Duitse autobouwer wijt het aan het sluiten van dealers vanwege het coronavirus.

Porsche leveringen per model

Niet de Macan, maar de Cayenne was het populairste model. Porsche leverde dit jaar tot nu toe 39.245 stuks af van het model. De Macan volgt op een tweede plaats met 34.430 leveringen. Het zijn nog altijd de SUV’s die voor het leeuwendeel van de verkopen zorgt. Toch doet de 911 het met een derde plek niet verkeerd. Porsche leverde 16.919 stuks af van de iconische sportwagen. Dat is een stijging van twee procent in vergelijking met 2019. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de komst van de nieuwe varianten van de 992. Alleen al in Nederland is bijvoorbeeld de nieuwe Turbo een regelrecht succesnummer. In vergelijking met de bekende modellen doet de Taycan nog niet echt mee. Toch blikt Porsche tevreden terug op 4.480 leveringen van de elektrische auto.

Leveringen wereldwijd

De meeste Porsche leveringen vonden plaats in China. 39.603 exemplaren zetten voet aan wal op het Chinese vasteland. Ook boekte Porsche groei in lokale markten als Korea en Japan met 4.242 en 3.675 leveringen. 32.312 auto’s werden in Europa geleverd. De Verenigde Staten blijft steken op 24.186 leveringen.

Volgens Porsche hebben de gevolgen van de coronacrisis met name een effect op de Europese en Amerikaanse markt. In Europa werden 18 procent minder auto’s geleverd en in Amerika 21 procent minder auto’s, waarvan 20 procent in de VS. Nota bene China, waar het coronavirus uitbrak, lijkt nauwelijks gebukt te gaan onder de crisis. Porsche moest slechts 3 procent inleveren in vergelijking met de eerste zes maanden van 2019.