Deze BMW 535i op Marktplaats moet nu weg!

Op Marktplaats is er een interessante filter die ‘moet nu weg’ heet. Wij vinkten ‘m aan en vonden onder andere deze dikke BMW 535i Touring.

De BMW F11 is een gewilde auto. Niet alleen in Nederland in het algemeen, maar ook op de redactie. Zoals bekend heeft onze eigen zilveren vos @wouter heeft er eentje, maar bij de JYR staan er niet zelden zelfs twee F11-jes achter de autoblog pitbox. Ook onze nieuwe aanwinst achter de camera rolt namelijk F11 Fünfer. Beiden zijn overigens gevallen voor de charmes van de 535i, met de geblazen zespitter onder de kap. Van minder dan 300 pk worden ze immers niet warm. Van falende blaasbalgjes overigens ook niet.

Spirituele opvolger van de E39

Enfin, dat de F11 populair is, mag geen wonder heten. In veel opzichten is het de opvolger van de E39 die de E6x had moeten zijn, maar niet was. De styling van met name de Touring was bij de voorganger niet echt geweldig. Daarbij was het interieur, als we eerlijk zijn, ook best wel knaak. Een E6x LCI met balonbanden en beige leder kan misschien net. Maar in de verkeerde spec en met weinig opties, is het stiekem niet zo’n aantrekkelijke optie. De F1x was een hele stap terug/vooruit. Keerzijde voor kopers is wel dat dit model zijn waarde tot op heden behoorlijk goed vasthoudt.

Moet nu weg!!1!

Gelukkig biedt de ‘moet nu weg’ sectie van Marktplaats jou nu de kans om het goede voorbeeld van onze redactie te volgen. In deze sectie, die de belofte van een screaming deal met zich meedraagt, vinden we namelijk deze Titansilber 535i M Sport terug. Het exemplaar komt uit 2011 en heeft 194.000 kilometer achter de rug. Net ingereden dus.

Qua spec zien we naast het M pakket de comfortstoelen, het panoramadak, de grote navi en de chique verlichte deurhendels. De kleurencombinatie is niet heel erg geïnspireerd, maar ach, je kan niet alles hebben. Voor de prijs die je bij Porsche neerlegt voor een echt uniek kleurtje op je neunelfer, heb je in dit geval een hele dikke Fünfer met alles erop en eraan. De vraagprijs van de blepper bedraagt namelijk 21.950 Euro.

Waarom de vijf ‘nu weg moet’ weten we niet. Kennelijk is er namelijk zoveel haast bij dat er zelfs geen tijd was dat in de advertentie neer te zetten. Ga jij een berichtje sturen, of denk je dat een beller sneller is?