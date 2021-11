Porsche heeft nieuwe manier gevonden om geld te verdienen

Maak kennis met Porsche Paint to Sample Plus. Een aanvullend nieuw programma binnen PTS.

Al jaren kun je aankloppen bij Porsche Exclusive Manufaktur voor een unieke kleur binnen het Paint to Sample (PTS) programma. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een gave historische kleur kiezen. Maar geloof het of niet, zelfs met PTS heb je met limieten te maken. Die limieten wil Porsche wegnemen met het nieuwe Paint to Sample Plus.

PTS Plus legt de focus op ultieme individualiteit. Of het is de ultieme manier voor Porsche om nog meer geld te verdienen. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Het Plus-programma bestaat uit meer dan 160 verschillende tinten. Dit assortiment bestaat uit zowel standaard als speciale kleuren.

Porsche Paint to Sample Plus

De uitbreiding van het Porsche Exclusive Manufaktur programma komt beschikbaar op de 911, de 718 en de in Duitsland geproduceerde Taycan. De klant krijgt de volledige vrijheid als het gaat om kleur. Het enige wat de klant hoeft te doen is duidelijk aangeven bij de verkoper wat de persoonlijke wensen zijn, vervolgens knikt de verkoper tevreden om je wens in vervulling te laten komen. Je kunt bijvoorbeeld een voorwerp meenemen om te laten zien wat je wil. Denk aan een handtas, een bepaalde lippenstift, een nagellakkleur, de kleur van een eurobiljet. Verzin het maar en Porsche maakt de kleur voor je na met Paint to Sample Plus.

Uiteindelijk ligt het aan de opdracht in hoeverre iets haalbaar is. Porsche haalt elke aanvraag door een zogenaamde haalbaarheidscheck. De klant krijgt dan onder meer te horen hoe het zit met de wachttijd. Porsche zegt dat een klus met veel werk zomaar enkele maanden in beslag kan nemen. Dat is iets om rekening mee te houden.

Kosten voor Porsche Paint To Sample Plus

Wij Hollanders willen natuurlijk wel weten wat dat kost. Gelukkig is Porsche daar transparant in. Tot op de euro nauwkeurige prijzen geven kan niet. Dat is echt afhankelijk van de opdracht. Richtprijzen zijn er wel. Voor een 911 en 718 moet je denken aan € 18.598. In het geval van de 718 GT- en 911 Turbo-, Turbo S- en de GT-modellen ligt de prijs op € 20.860. Ter vergelijking. Het al reeds bestaande Paint To Sample programma kost zo’n € 9.299 voor de 911 en 718. En € 10.430 voor de 718 GT en 911 Turbo, Turbo S en de GT modellen. Paint To Sample Plus zal naar verwachting begin 2022 worden opgenomen in de configurator.