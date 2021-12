Jos Verstappen: “Relatie met Mercedes is dood”

Jos Verstappen en Mercedes onderhielden ooit warme banden. Maar de relatie met Mercedes is nu dood, aldus ons Jos.

Echte luxe is opties hebben volgens sommigen. Zo is het in de F1 eigenlijk ook. Waar de meeste coureurs moeten hopen dat één team hen de kans geeft en dan eigenlijk geen andere optie hebben om daarvoor te gaan, had Max vanaf het begin opties. Onze held was na zijn zes F3 overwinningen in evenzoveel races tijdens het seizoen van 2014 overduidelijk zó goed, dat zowel Red Bull als Mercedes hem wilden hebben. Ongekende luxe dus voor een jong racetalent.

Verstappen koos, mede op basis van input van vader Jos, voor Red Bull. Wat de doorslag gaf is dat Helmut Marko onze Max in 2015 al een racezitje kon garanderen in de koningsklasse. Max zou zodoende als 17-jarige zijn F1 debuut maken, wat een heuse sensatie was. Zoals bekend mag het tegenwoordig niet eens meer. Niet omdat Max faalde, maar misschien wel omdat hij het doet ogen alsof F1 ‘best makkelijk’ is. Wat dat betreft kan je beter een Nikita Mazepin of Nicolas Latifi hebben. Die laten tenminste zien dat het echt geen kwestie is van instappen en winnen, tenzij je een heel bijzonder talent hebt.

Enfin, hoewel Max dus koos voor Red Bull, bleef de relatie van de Verstappens met Mercedes altijd goed. Jos en manager Raymond Vermeulen werden niet zelden gespot in bijzijn van Toto Wolff. Niet heel wonderlijk ook: Mercedes wil als topteam altijd de beste coureur(s) hebben. Verstappen wil op enig moment ook in de beste auto zitten zodat hij kampioen kan worden. Voor beide partijen is het dus handig om -jawel- de optie open te houden.

Doch dit jaar heeft volgens Jos Verstappen dingen veranderd. Bij kwaliteitspublicatie The Daily Mail windt Jos er, uiteraard, geen doekjes om. Gevraagd naar hoe zijn relatie met Mercedes en Toto Wolff tegenwoordig is, antwoordt Jos dat er wat hem betreft ‘geen relatie’ is:

It is not there any more. I don’t like his attitude. I don’t like how he behaved, starting at Silverstone. One of the drivers was in hospital and they are on the podium celebrating as if they’ve won the world championship. I didn’t think Toto was like that but I learned about a different Wolff. We didn’t have any contact from him, any message or whatever. And to think he had spoken to us in the new year: I am not saying he was trying to bring Max over at that stage, but let’s say we had a good relationship before Silverstone. Jos Verstappen, wolvenkenner

Waarvan akte. Jos hoopt nu dat Max Emilian zijn hele carrière bij Red Bull kan blijven, waar de sfeer meer ‘een man een man, een woord een woord’ is. Dat laatste is op zich wel begrijpelijk. Maar is het ook slim van Jos om de deur naar Mercedes dicht te gooien? Hij limiteert daarmee immers wel de opties van Max. Nu móet onze held dadelijk wel naar Ferrari, als Red Bull terugvalt…