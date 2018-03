Deze BMW 766i Valkyrie is toffer dan die van Aston

Heavy Metal.

Mother Russia heeft ons weer een cadeautje gegeven. De Rooskies pakten dit keer een oude BMW E32 7-serie bij de klauwen en maakten er een Mad Maxesque offroader van. Kijk, daar worden we vrolijk van. Die dubbele losse lampjes die je op ooghoogte aankijken, heerlijk. Eigenlijk zouden alle BMW’s nog steeds van die dubbele ronde units moeten hebben.

We weten voor de rest niet alles van deze creatie, want de bron is summier en Russisch. We weten vooral wat van de BMW die de basis vormt. Dat is namelijk een 750i uit 1993, het jaar voordat de E32 vervangen werd door de eveneens epische E38. De motor heeft 300 pk en een inhoud van 5.0 liter, wat zou kunnen duiden op het feit dat de originele M70 nog onder de kap zit.

Vervolgens komen de vraagtekens echter naar boven borrelen. Volgens het artikel op Drive2.ru heeft de auto een manuele versnellingsbak, vierwielaandrijving en een sper op de voor- en achteras. Er is dus flink geknutseld aan dit monster, naar verluidt zo’n vijf jaar lang.

Het resultaat mag er hoe dan ook zijn. Waar de namen 766i of Valkyrie op slaan weten we niet, maar deze Siebener in camo-wrap is voor niemand bang en vervoert je in stijl naar de Datscha van Putin. Pоговой.