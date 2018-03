Hermann Tilke maakt circuits saai vanwege rijke stinkerds

Of eigenlijk omdat rijke stinkerds niet rijk genoeg zijn...

Hermann Tilke is eigenlijk een beetje de gestoten teen van de F1. In een vacuum is een gestoten teen gruwelijk. Doch als je je teen stoot tijdens een auto-ongeluk waarbij je tevens je bekken breekt, plus een Takata-airbag je gezicht eraf blaast, maak je je er niet zo heel erg druk om. Inmiddels hebben we dingen als de HALO en het gebrek aan geluid om over te klagen en dus is de kritiek op de aimabele Duitser enigszins verstomd.

Vroeger schreeuwden F1-fans echter moord en brand als de architect wéér aangewezen werd om voor honderden miljoenen een lap F1-asfalt neer te leggen in een bananenrepubliek groeimarkt. Écht geweldige banen heeft Tilke nog nooit weten te maken (COTA is best puik en Turkije was oké), een zwik ontzettend saaie circuits daarentegen wel (Valencia, India, Korea en Sochi). Een van de kenmerken van een echte Tilke-baan: 500 kilometer asfalt-runoff in alle richtingen en een gebrek aan goede oude grindbakken. Naast het feit dat de layouts van de banen niet altijd even inspirerend zijn, kunnen coureurs daardoor ook nog eens ongestraft fouten maken. Veilig, maar ook saai, zowel voor de coureurs zelf als voor de kijkers.

Waarom dan toch maar vasthouden aan deze oplossing? In gesprek met Autocar doet Hermann de redenen uit de doeken, waarvan we er een al wisten: het is veiliger (voor auto’s). In grindbakken kunnen auto’s gaan stuiteren en zoals Tilke droogjes opmerkt remmen vliegende auto’s niet af. Interessant is echter de tweede reden voor de weidse asfaltjungles, namelijk trackdays.

Trackdays worden steeds populairder, omdat het in onze overgereguleerde samenlevingen de enige manier is om verantwoord de hoonigan uit te hangen. Voor circuits is het een extra manier om geld aan te boren en dus om te kunnen overleven. Maar de grens opzoeken in je peperdure bolide voorzien van carbon splitters en dergelijke, kan een kostbaar grapje worden voor amateur-snelheidsduivels, aldus Hermann:

If you have a private track day and somebody goes off in their Porsche or AMG, then they are likely going to be paying for new parts. 7000 Euro is an expensive spin.

Heeft ‘ie een puntje natuurlijk. Aan de andere kant, als je dat niet kan ophoesten, blijf dan lekker thuis met je AMG GT R. Raggen in een E36 of Alfa 156 is immers ook leuk. Wanneer de pro’s dan aan het werk gaan, kunnen we tenminste weer ouderwets grindbakgrappen maken alsof het 1994 is. Eensch?

Image-Credit: Sochi Autodrom via Twitter