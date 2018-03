Elon Musk geeft Facebook de vinger

En daarmee bedoelen we niet een duimpje omhoog.

Als je te weinig tijd doorbrengt met het gluren naar onze zustersite apparata.nl, zou het je wellicht ontgaan kunnen zijn dat mensen massaal proberen Facebook de vinger te geven. Een en ander heeft te maken met het feit dat Facebook Donald Trump naar verluidt aan het presidentschap van de Verenigde Staten heeft geholpen.

Voor zover we weten is het overigens niet zo dat er stiekem ruim 62 miljoen Mark Zuckerberg kloons gecreƫerd zijn om op Trump te stemmen. Doch goede burgers zijn zo gemanipuleerd dat ze simpelweg geen andere keuze meer hadden om op The Donald te stemmen, of zoiets. Tsja, data-manipulatie, information warfare, fake news, het zijn allemaal hete onderwerpen dezer dagen. Fakebook Facebook is daarin natuurlijk een makkelijk doelwit.

Het sociale netwerk ligt flink onder vuur bij de bevolkingsgroep die waarschijnlijk juist het meest geneigd is daadwerkelijk Facebook te gebruiken, namelijk de Social Justice Warriors (SJW’s). En zoals dat gaat, wenden deze SJW’s hun macht aan om andere bedrijven te bewegen hun handen af te trekken van ‘foute’ bedrijven. Zodoende mengde ook de Muskias zich in de discussie op Twitter, waar de hashtag #deletefacebook inmiddels welig tiert.

Ouch! Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus na nog wat cheap shots waarin Musk claimde niet eens te weten dat zijn bedrijven Facebook-pagina’s hadden, kon hij niet anders dan de pagina’s van Tesla en SpaceX deleten.

En dat was dan dat. Slecht nieuws dus voor alle Tesla-fanb0iZ, ze kunnen nu geen vrienden meer worden met Tesla. Dat moet wel pijn doen.