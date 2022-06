Deze BMW is om meerdere redenen enorm bijzonder

Tegenwoordig is de gemiddelde BMW niet meer echt bijzonder te noemen. Vroeger wel en deze is daar zeker geen uitzondering op.

Ondergetekende is altijd een echte BMW-liefhebber geweest. Vroeger werd er bij ons thuis al in BMW’s gereden en ikzelf heb er ook de nodige versleten. Op 1 na allemaal met de magistrale 6-in-lijn. Want naar mijn mening kan er nog steeds weinig tegen die motoren op.

Tegenwoordig is de liefde tussen mij en BMW een beetje bekoeld. Enkel de 3-serie Touring vind ik qua uiterlijk nog geslaagd en hoe ze rijden is ook niet meer hoe het geweest is. En over de varkensneuzen zwijgen we vandaag maar helemaal, al is er ergens toch de hoop op betere tijden op het net verschenen…

Deze klassieke BMW is écht bijzonder

Nee, voor de echt bijzondere BMW’s moet je terug het verleden in. Neem bijvoorbeeld de E39 M5. Da’s een bijzondere auto. Of de 2002 Turbo. Ook erg bijzonder. En zelfs de E23 745i kun je onder de bijzondere BMW’s scharen. Maar die halen het allemaal niet bij de 507.

Dat was namelijk een van de weinige échte sportwagens die BMW in het verleden maakte. Oftewel, twee zitplaatsen, lange neus, open dakje en een flink uit de kluiten gewassen V8 in het vooronder. Oké, het zijn er geen 7, maar hij tikt wél de 4 vinkjes aan. Ook best netjes.

En wat deze BMW 507 nog meer bijzonder maakt, is dat hij al 43 jaar veilig staat opgeborgen in een garage, er is nooit meer mee gereden. Ook is hij ongerestaureerd én sinds zijn geboorte in het bezit geweest van een en dezelfde familie. Maar het bijzonderste, hij gaat geveild worden.

Deze blauwe 507 gaat veel geld opleveren

Volgens de veilingmeesters bij Bonhams, kan dit weleens een toppertje worden wat betreft opbrengsten. Tussen de 1,8 en 2,2 miljoen dollar zal wel moeten lukken, denken zij. Maar daar krijg je dan wel wat voor.

Zoals gezegd dus een BMW 507 uit 1957 met 3,2 liter V8 aan boord. Die leverde ongeveer 150 pk en daarmee was je in die tijd geen stakker als het op prestaties aankwam. En nog steeds kun je goed meekomen met het verkeer. Verder heeft de 507 een originele hardtop en is de auto verder ook gewoon 100% origineel, iets dat je niet vaak meer tegenkomt.

Oh ja, mocht je medelijden hebben met de verkopers omdat die straks hun BMW 507 missen? Niet doen. Dezelfde familie heeft namelijk meerdere 507’s in hun garages staan. En dat terwijl er maar 252 van zijn gemaakt.

Maar goed, wil jij net zo’n auto als Elvis Presley en Bernie Ecclestone ooit hadden? Al is die laatste misschien nu niet het beste voorbeeld… Goed, in september wordt deze BMW geveild in Amerika. Maar je kunt ook gewoon telefonisch bieden hoor.

We zijn benieuwd wat de eindopbrengst gaat worden!