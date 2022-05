BMW M’s vormen een 50 en breken record

default

50 vanwege het jubileum van BMW M uiteraard. Het was vast een leuk feestje.

Over de hele wereld grijpt BMW de kans om feestjes te organiseren. Dit jaar staat immers in het teken van 50 jaar BMW M. In Singapore werd daarom een meeting georganiseerd en een officieel record gevestigd. Niet heel indrukwekkend overigens, maar toch. 10 punten voor de moeite.

Met de aanwezigheid van 55 BMW M auto’s was een nieuw record een feit. Niet eerder waren er zoveel M-auto’s bij elkaar op een meeting in Singapore. Het record kreeg de stempel van goedkeuring van Singapore Book of Records. Het vorige record stond op 41 auto’s tijdens een meeting in 2019.

De tientallen auto’s werden vervolgens gebruikt om een 50 te vormen. Een drone maakte daar vervolgens een leuk kiekje van.

BMW M maakte ook van de gelegenheid gebruik om zaken te doen. Er was een speciale Singapore editie meegenomen van de M3 en M4 Competition. Dit jaar is er een 50 Jahre special edition van de M3 en M4 verschenen. Lokale markten hebben vervolgens weer een eigen versie op basis van die 50 Jahre editie.

BMW zegt in de komende weken nog meer 50 Jahre fuifjes aan te kondigen. Heb je zin in een feestje ga dan met een M-vlag zwaaien bij je lokale BMW-dealer. Een medewerker zal je vast verder helpen.