M3 CS gelekt: wat doen ze toch met die neus?

De M3 CS is gelekt. Wij hebben de foto’s met een zeer bijzondere neus.

BMW is een meester in het bedenken van vele variaties op één thema. Je zou kunnen aannemen dat een BMW M3 gewoon een M3 is, maar niets is minder waar. Je hebt allerlei gradaties, smaakjes, pakketten en carrosserievarianten.

In principe is de standaard M3 met handbak en achterwielaandrijving de meest pure uitvoering, die over 40 jaar waarschijnlijk het meeste gaat opleveren (ook omdat bijna niemand ‘m nu bestelt).

M3 CS gelekt

Maar de uitvoering die het lekkerst is, is wellicht deze BMW M3 CS. Dankzij Wilco Blok hebben wij de eerste gelekte foto’s van de M3 CS voor je! Het is niet de eerste keer dat er een M3 CS is.

Het idee is simpel, BMW Motorsport combineert namelijk wat hardware van de M4 CSL met de gewone M3 Competition. Waar de CSL behoorlijk extreem is, is de M4 CS net ‘normaal’ genoeg om elke dag mee te rijden.

Waar we even aan moeten wennen, is het uiterlijk van de M3 CS. BMW is absoluut niet verlegen, dat valt op zich te prijzen. Ze hebben gekozen voor een felgroene lakkleur die doet denken aan de Porsche 911 GT3 RS van de 997-generatie.

Bijzonder is de zwarte striping op de motorkap. Het is misschien die rode bies in de grille die een beetje over the top is, maar wees het gerust met ons oneens.

Er zijn een hele hoop CSL-items te vinden De grille, motorkap, middenconsole, uitlaten, koplampen en het stuurwiel lijken recht uit de CSL te komen. De kuipstoelen zijn afkomstig uit de M5 CS. Het is dus zeker niet alleen een chipje en carbon spoilertje.

11 maanden in productie

Wat kunnen we verwachten? Volgens ynguldyn van Bimmerpost zal de auto 540 pk onder de kap krijgen. Voor de puristen hebben we wel slecht nieuws, want de basis is de M3 Competition xDrive.

Dit betekent dat de M3 CS altijd een automaat heeft en vierwielaandrijving. Dat van die automaat is niet vreemd, naar het schijnt kan die handbak niet heel veel meer hebben dan de standaard 480 pk en 600 Nm, terwijl de automaat veel meer aankan.

In het interieur zijn de schaalstoelen standaard. Daarnaast is er een hele hoop koolstofvezel aanwezig, plus de nodige badges om jou eraan te herinneren dat jouw M3 een heuse CS is.

Prijzen en beschikbaarheid zijn niet bekend, maar wel dat je snel moet zijn. In februari van 2024 gaat de M3 CS alweer uit productie. De productie start maart dit jaar.

