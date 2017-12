Deze BMW M3 heeft een Lamborghini-kleur!

Het enige wat nog groener wordt is je buurman als je deze blepper op je oprit zet.

De boksbeugel mag dan vorige week bekend gemaakt hebben dat je voortaan elke kleur die wilt kan aanvinken op een Audi (kon dat trouwens nog niet bij Exclusive?), maar voorlopig steekt BMW de concullega’s uit Ingolstadt snoeihard de loef af. Bij BMW Individual kan je immers al lang alle kleurtjes specificeren die je zelf wilt en menig klant doet dat dan ook.

Al eerder lieten we verschillende Siebeners en ook wat M3’s in een fantasiekleur de revue passeren. Met name klanten in de Verenigde Arabische Emiraten vinden het kennelijk leuk om BMW extra Euro’s te geven in ruil voor een apart likje verf. Ook deze felgroene Bimmer is te vinden in die contreien.

Let wel, het gaat in dit geval níet om het standaard-individuele Java Green en zelfs niet om het Signal Green dat we al eens tegenkwamen bij een Amerikaanse dealer. Nee, dit is het nog fellere Verde Mantis, een heuse Lambo-kleur dus. Is het wat, of heb jij je M3 dan toch liever in een (de) Audi-kleur.