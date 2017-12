Lijstje: als je van supercars een crossover maakt

@casperh, deze is voor jou.

Collega @casperh stak onlangs nog een geslaagde tirade af over de crossover. In het kort: die auto’s zijn nergens echt goed in en moeten deaud.

Maar helaas, we vechten op dit punt tegen de bierkaai. De grote grijze massa wil nou eenmaal een crossover, ook het rijke deel van die massa. Dus hebben zelfs sportieve merken als Porsche, Maserati en Lamborghini zo’n ding in het gamma. Het is slechts een kwestie van tijd voordat Ferrari en Aston Martin zich bij hen voegen. En ga me nu niet vertellen ‘ja, maar dat zijn Full Size SUV’s, geen crossovers’. Een ‘Cavantus’ is minder goed dan een 911 op de ‘Ring, minder comfortabel dan een Quattroporte op de snelweg en minder capabel dan een LM002 in het terrein. Op deze auto’s is bij uitstek het adagium ‘Jack of all trades, master of none’ van toepassing.

Doch omdat dit dus toch de toekomst is, kunnen we eens onderzoeken wat ons nog te wachten staat. Jennings Motor Group pakte het digitale penseel op en kwam tot deze schokkende conclusies.

1. Ferrari 488 SUV



Kill it with fire!

2. Chevrolet Camaro SUV



Een soort Jeep Renegade met een Camaro-neus. Dit werkt nog wel enigszins. Relatief gezien.

3. Aston Martin SUV



David Brown rolt zich om in zijn graf.

4. Acura/Honda NSX SUV



Tsja, een beetje net niet qua design, net als de gewone NSX.

5. BMW i8 SUV



Misschien wel de beste van het stel. Of dat goed nieuws is voor deze i8 SUV of slecht nieuws voor de gewone i8 mag je zelf beslissen.

6. McLaren 720S SUV



Ziet er uit als een dik insect.



7. Alfa Romeo 4C SUV

Gelukkig ziet de Stelvio (rijtest) er wat beter uit. En waarom net als bij de Ferrari hierboven luchtroosters achter de achterdeur? Het is niet alsof de motor achterin plaats zou moeten vinden?

8. Ford Mustang SUV



De ‘Stang als SUV. Beetje saai, maar Ford zou er naar kunnen kijken als ze de Edge van een ander front voorzien.

9. Lamborghini Aventador S SUV



Pff, maar goed dat ze dit niet op de we…Wat? Oh dit ding is inmiddels in productie? My bad.