Sweet, Ford komt met een klein Raptortje

Geen baby Jezus, maar een baby Raptor. Philosoraptor approves.

Wat is de tofste auto die Ford tegenwoordig maakt? Oh ja, de Ford GT, klopt. Oké, wat is de op een na tofste auto die Ford tegenwoordig maakt? Neen! Het is niet de Mustang (rijtest), noch de Focus RS (rijtest), maar natuurlijk de F-150 Raptor. Met de dikke offroad pickup rijd je dwars door alles heen waar GroenLinks voor staat.

Probleem is alleen: zelfs de grootste liefhebber van auto’s die het tegenovergestelde zijn van muesli, moet toegeven dat zo’n Full Size pickup een beetje onhandig is in Nederland. Vergeet de grote stad, ook in de provincie sta je elke keer als je naar de supermarkt gaat waarschijnlijk een uur te haken en te steken met zo’n ding op de krappe parkeerplaatsen. Technisch gezien is óver al die Aygo’s en Polo’s die naast je staan rijden ook een optie, maar je de woede van een heel dorp op de hals halen is zelden slim. Voordat je het weet blokkeren ze de snelweg of je dikke BMW.

Gelukkig komt Ford met de mogelijke oplossing voor dit probleem. Ze zijn namelijk bezig een Raptor-variant te ontwikkelen van de kleinere Ford Ranger. Het recept is hetzelfde als bij de grote broeder, alleen dan met een wat handzamer formaat. De Ranger Raptor (allitereert in ieder geval lekker) komt in eerste instantie in Australië op de markt, waar de auto grote populariteit geniet.

https://www.autojunk.nl/2017/12/de-ford-ranger-raptor-hapt-stof>

Je zou het wellicht niet zeggen, maar de gewone Ranger wordt ook nog steeds in Nederland geleverd. Of we deze extra leuke variant in de nabije toekomst bij de officiële merkdealer ‘op de hoek’ kunnen verwachten, is echter nog onduidelijk.