Farbe nach wahl: iedere Audi in elke kleur

Welke kleur wil jij op je Audi?

Ga je een nieuwe Audi bestellen? Weet dan dat je vanaf vandaag elke kleur kan kiezen die je maar wil. De kleur van de ogen van je favoriete kind? Kan. De kleur van je lievelingsbloem? Geen probleem. De kleur van de beha van de stripper op je vrijgezellenavond? Mogelijk. Audi introduceert namelijk Farbe nach wahl: een kleur naar keuze. Het kost een paar euro’s, maar je kan het op elke Audi bestellen. Zelfs op de meest kale A1, dus je hebt geen enkel excuus meer om je schrale leasehok zo saai te laten zijn als de rest van het Nederlandse wagenpark. Gewoon even sparen.

En het gaat niet alleen om de buitenkant, ook in het interieur kan je decoratielijsten laten meespuiten. Alle A4’s en hoger hebben de mogelijkheid om de lederen bekleding en/of stiksels in een kleur naar keuze te kiezen. De levertijd wordt wel iets langer. Prijzen?

A1 € 3.221

A3 € 3.221

A4 € 3.361

A5 € 3.361

A6 € 3.852

A7 € 4.061

A8 € 4.341

Q2 € 3.221

Q3 € 3.221

Q5 € 3.361

Q7 € 4.901

TT € 3.361

R8 € 4.341

Fair enough: op een A1 is de investering verhoudingsgewijs een stukje pittiger dan op een A8, maar toch: het kan. Welke kleur op welk model wil jij onder de kerstboom? Ik wil een nieuwe Audi RS 4 in de Porsche kleur Rubystone Red. Kom maar door!