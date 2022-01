Opgefriste BMW 3 Serie krijgt bijzonder instrumentarium

De opgefriste BMW 3 Serie krijg een heel fraai interieur dat tech-liefhebbers zal aanspreken.

De tijd vliegt voorbij, dat blijkt wel weer. Ondanks dat – gevoelsmatig – de huidige BMW 3 Serie nog niet zo lang op de markt is, schijnt het alweer de hoogste tijd te zijn voor een facelift. Die wordt bij BMW steevast aangeduid met ‘LCI’, wat staat voor Life Cycle Impulse.

Om even je geheugen op te frissen, de BMW 3 Serie werd in 2018 onthuld op de Salon van Parijs. De eerste exemplaren kwamen in 2019 naar Nederland. Inmiddels zijn we drie jaar verder, dus op zich is het een redelijk goede timing.

Opgefriste BMW 3 Serie

Maar wat kunnen we verwachten van de G20-facelift? Het doorgaans uitstekend geïnformeerde BMWblog heeft daar antwoord op. De facelift zal uiteraard bestaan uit een paar visuele updates. Denk aan gewijzigde koplampen, een iets andere grille, nieuwe bumpers en dergelijke. Voor mensen die de 4 Serie-neus mooi vinden, die gaat er waarschijnlijk niet komen. De 3 Serie is nog altijd de best verkochte BMW en die moet dus niet al te gewaagd zijn.

In het interieur van de Neue Dreier kunnen we grotere wijzigingen verwachten. Ondanks dat het interieur keurig voor elkaar is, is duidelijk dat BMW een halve generatie lijkt achter te lopen op Mercedes-Benz, Volvo en Audi, om over Tesla maar te zwijgen. De opgefriste 3 Serie krijgt een compleet nieuw instrumentarium. Het bestaat uit twee enorme schermen.



Links het huidige interieur van de 3 Serie, rechts dat van de i4.

Aandrijflijnen

Het instrumentarium van de opgefriste BMW 3 Serie zal gebogen zijn, zodat deze optimaal af te lezen zijn voor de bestuurders. Er is een 12,4 inch scherm voor je neus en een 14,9 inch-scherm daarnaast (het andere scherm, niet naast je neus). De schermen hebben een pixel-dichtheid van 200 pixels per inch. De computer achter de systemen draait op iDrive 8, uiteraard. Mocht je dit bekend voorkomen dan kan dat: de BMW i4 maakt er nu ook gebruik van.

In technisch opzicht qua aandrijflijnen verwachten we niet al te veel wijzigingen. Deze zijn nog behoorlijk up to date. Dat betekent benzine (318i, 320i, 330i & M340i), plug-in (320e & 330e) en diesel (316d, 318d, 320d, 330d, M340d). Een volledige elektrische 3 Serie staat nog niet op de planning, ondanks dat deze al rondrijdt in China als BMW i3 25 LE (G28). De opgefriste 3 Serie wordt verwacht over een paar maanden. De 3 Serie sedan (G20) moet het uitzingen tot 2025, de 3 Serie Touring zelfs tot 2026.

Via: BMWblog

