Dit is de duurste Opel Calibra van Nederland

Qua prijs is het de duurste Opel Calibra van Nederland. Maar als je het relativeert valt het wel mee, eigenlijk.

Er zijn soms van die middagen dat je denkt: wat zou eigenlijk de duurste Opel Calibra van Nederland zijn? Toevallig dacht ondergetekende daar aan. Logisch, nog niet zo lang geleden ging de autoblog special over de Opel Calibra en vorige week ontvingen we het bericht dat de ontwerper, Erhard Schnell, is overleden.

Bedenkelijk

De Opel Calibra heeft altijd een vrij bedenkelijk imago gehad. Ten eerste omdat de auto in technisch opzicht ‘gewoon’ een Opel Vectra was met een fraaie koets. De Vectra was toen zeer zeker geen sportieve auto. De andere reden kwam pas later. De Opel Calibra werd namelijk de lieveling van de tuningsindustrie. Geen Riegergids op je toilet was compleet zonder een arsenaal aan bodykits voor de Opel Calibra.

Salonfähig

Maar hoe zit het nu eigenlijk? De traditionele Calibra klant reed 5 jaar geleden nog de Astra Coupé en moet nu uitwijken naar de Astra GTC van Opel of (waarschijnlijker) de VW Scirocco. Echt veel alternatieven zijn er niet en over 10 jaar wordt het helemaal lastig: nieuwe betaalbare coupé’s worden nauwelijks meer verkocht. Het is in elk geval nu de beurt aan de verzamelaars om de Calibra dan eindelijk salonfähig te maken.

Duurste

Lukt dat een beetje? Mwah. We hebben even gezocht en dit is de duurste Opel Calibra die we konden vinden. Laten we beginnen met de prijs: net geen 30 mille. Veel geld , zeker omdat je voor dat bedrag zo’n beetje alle andere Opel Calibra’s kunt kopen en je zelf eigenhandig een Calibra-kartel kunt beginnen.

Tijdmachine

Dit is exemplaar is wel een briljante tijdmachine. Ten eerste is het de dikste uitvoering, de 2.0 Turbo 4×4. Deze tweeliter viercilinder zestienklepper is goed voor 204 overenthousiaste paarden. Alle Calibra Turbo’s hebben standaard een handgeschakelde Getrag-bak met zes voorwaartse versnellingen. Ook prettig: vierwielaandrijving kreeg je er ook standaard bij. Heel erg handig, want de motor bleek relatief eenvoudig meer vermogen te kunnen leveren.

19.983 km!

Dat is met dit exemplaar niet gebeurd. Werkelijk alles is nog bijna als nieuw. Natuurlijk, je zit wel wat ouderdomsspoortjes, maar geleden heeft de auto niet. In de afgelopen 28 jaar heeft de Calibra slechts 19.983 kilometer gelopen. Voor de duidelijkheid: niet per jaar, maar in totaal! Dat is natuurlijk zeer weinig en verklaart waarom het topmodel uit de Calibra range dus 30 mille moet opleveren.

Uniek

Nu is bijna 30.000 euro niet heel erg weinig, maar voor een dermate unieke auto valt het best mee, eigenlijk. Ook als je het een vergelijkt met de nieuwprijs van een Calibra turbo. En al helemaal als je het vergelijkt met tijdsgenoten. Een Ford Escort RS Cosworth, BMW M3 (E30) of Lancia Delta HF Integrale zijn vele malen duurder, zeker in deze conditie. En mocht je een van de deze drie helden op een leeg stuk Autobahn tegenkomen, met de Calibra ben je met een topsnelheid van 245 km/u (!) alsnog het snelst.