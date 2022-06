Deze BMW M4 heeft een hele interessante motorkap

Ja, dat zie je goed, dat is een transparant M-logo.

Stel je voor dat je vanaf de buitenkant de motorruimte van een auto kunt zien. Hoe cool is dat? Helaas is dit normaliter alleen voorbehouden aan supercars met een middenmotor. Dan kun je gewoon een blik door de achterruit werpen om de V8, V10 of V12 te bewonderen.

Bij een BMW M4 moet je normaalgesproken toch echt de motorkap opendoen om een glimp van de motor op te kunnen vangen. We krijgen nu echter een BMW M4 te zien die een hele bijzondere motorkap heeft.

De foto’s zijn afkomstig van de Instagram van Markus Flasch. Die kennen we als de ex-CEO van BMW M. Hij droeg vorig jaar het stokje over aan onze landgenoot Frank van Meel, maar is nog steeds actief bij BMW.

De auto op de foto’s lijkt een standaard BMW M4 Competition te zijn, maar wat opvalt is de motorkap. Zo te zien is het een motorkap van de nieuwe M4 CSL, maar dan wel met een opmerkelijke toevoeging. Midden op de motorkap is namelijk een transparant M-logo te zien. Via dit ruitje kun je een blik werpen op de motor. Althans, op de afdekking van de motor, waar ‘BMW M Power’ te lezen valt.

Het is niet duidelijk waar we hier precies naar kijken. Het zou kunnen gaan om een special edition, want de auto heeft ook een bijzonder kleurtje. Het zou ook kunnen gaan om een uniek exemplaar voor Markus Flasch zelf. Als je een hoge piet bent bij BMW zijn dat soort dingen mogelijk.

Wie weet gaat BMW het ook wel als optie leveren als er animo voor blijkt te zijn. Als ze een verlichte grille als optie aanbieden, waarom dan geen M-vormig ruitje in de motorkap?