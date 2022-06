CBR-examinatoren benadelen leerlingen op basis van geslacht

Sommige dan, niet allemaal natuurlijk. We moeten niet gaan generaliseren.

Als je af moet rijden ben je overgeleverd aan de gratie van de examinator. Natuurlijk, de fouten die je maakt zijn je eigen schuld, maar er is een heel groot grijs gebied waarin je wel of niet kunt slagen. Welke kant het kwartje opvalt kan er vanaf hangen hoe goed de examinator je gezind is.

Keiharde cijfers

Dit is natuurlijk niks nieuws, maar we hebben nu ook keiharde cijfers. RTL Nieuws is namelijk in de data van het CBR gedoken om te kijken hoeveel verschillen er zijn tussen examinatoren. Wat blijkt? Er zijn best wel verschillen tussen examinatoren.

Slagingspercentages

De slagingspercentages lopen enorm uiteen. Er zijn examinatoren waarbij maar 17% van de kandidaten slaagt, maar dit kan oplopen tot wel 79%. Dat is nogal een verschilletje. De onderzoekers concluderen ook dat 1 op de 10 examinatoren een hoger of een lager slagingspercentage heeft dan je zou verwachten.

Mannen en vrouwen

RTL Nieuws snijdt ook nog een heikel punt aan: de verschillen tussen mannen en vrouwen. In algemene zin is het zo dat mannen iets sneller slagen dan vrouwen, maar de verschillen zijn niet enorm. Sommige examinatoren lijken echter bevooroordeeld te zijn.

Beide kanten

Dit werkt beide kanten op: er zijn examinatoren die mannen eerder laten slagen, maar er zijn ook examinatoren die dames juist eerder laten slagen. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen.

Toeval?

Nu kan het altijd zijn dat er toevallig meer mannen dan vrouwen slagen of vice versa. In sommige gevallen is toeval echter uit te sluiten. RTL Nieuws heeft hiervoor drie hoogleraren naar de data laten kijken.

38 examinatoren

Die concluderen dat er minsten 38 examinatoren zijn die kandidaten benadelen op basis van hun geslacht. 17 daarvan benadelen mannen, terwijl 21 examinatoren vrouwen benadelen. Misschien doen ze dat onbewust, maar het gebeurt dus wel.

RTL heeft het CBR ook om een reactie gevraagd. De instantie geeft aan dat ze zelf ook in de gaten houden of er afwijkingen zijn bij examinatoren. Als dat het geval is wordt die volgens hen op het matje geroepen en krijgt de examinator waar nodig bijscholing.

Bron: RTL Nieuws

Foto: @stephenotto